花創作家、シャンソン歌手として活動する志穂美悦子（70）が23日までに自身のインスタグラムを更新し、「おかあさん」と慕う作詞家とのショットを公開した。

「今日ね、、2026.1.22 湯川れい子おかあさんの誕生日」と作詞家で音楽評論家の湯川れい子氏が22日に90歳の誕生日を迎えたことを伝え、「90！！凄い、、王台に乗られた！凄い、、お誕生日おめでとうございます！！」と祝福。

「わたしがおかあさんと出会ったのは今から35年ぐらい前。だから、、35ぐらいの時だった」と振り返り、「3人目出産のときは、病室まで来てくれた。家が一軒空けて隣り合わせのときが数年あり、今も同じ町内で無茶苦茶至近距離でことあるごとにお世話になっている。ほんとにおかあさん」と思いをつづった。

「とにかく今日は抱きついて熱い抱擁をさせていただいた」と笑顔で寄り添う2ショットを披露し、「手紙と考え抜いたプレゼントをお渡しして、（プレゼントは内緒。笑）手紙には、ずっとそばに居てほしい、、と書き添えて」と贈り物について明かしている。

歌手のAIは「ええええ！！！！お若い！！！おめでとうございます」と驚きのコメント。フォロワーからは「お誕生日おめでとうございます」と湯川氏を祝福する声とともに、「素敵な写真です」「湯川先生、90にはとても見えないです！長渕家にいつも寄り添ってくれてますよね」「ずーっといい関係で羨ましいです」「すごい！こんなに生き生きされた90代の方見たことない！」などのコメントも寄せられた。