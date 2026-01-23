『ポケモン』絶体絶命のピンチ！暴れる六英雄と１対１で戦う 第125話あらすじ＆場面カット公開
人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第125話「六英雄を取り戻せ！」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
30日放送の第125話は、ようやく六英雄の前にたどりついたリコたち。しかし、スピネルの策略で離れ離れになってしまう…。
そして、スーパーストロングスフィアで暴れる六英雄と、１対１で戦うことに！？絶体絶命のピンチだが、リコたちは修行でつけた力で立ち向かう！全ては六英雄を取り戻すために―！！
ようやく六英雄の前にたどりついたリコたち。しかし、スピネルの策略で離れ離れになってしまう…。そして、スーパーストロングスフィアで暴れる六英雄と、１対１で戦うことに！？絶体絶命のピンチだが、リコたちは修行でつけた力で立ち向かう！全ては六英雄を取り戻すために―！！
