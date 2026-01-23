「Number SPORTS OF THE YEAR 2025」の授賞式が23日、都内で行われ、フォーエバーヤングと坂井瑠星が「NumberMVP賞」を受賞した。「エクリプス賞」受賞（最優秀古馬ダート牡馬の部門賞）に続き、国内外で快挙達成となった。

馬主の藤田晋氏と管理する矢作芳人師がビデオメッセージで喜びをあらわにした。藤田氏は、昨年11月に制したブリーダーズCクラシックを振り返りながら「あんなにうれしいことはなかったです。もし、矢作先生にフォーエバーヤングを預けていなかったら、この快挙はなかったです」と笑顔。「今年はサウジCをおかわりして、その後に去年取り損ねたドバイWCを勝ちたい。そして最後は芝ですね。おそらくは有馬記念だと思いますけど、もっと早く芝を使えば良かったなという風に後悔するような好走を見せてくれて、無事に引退するというのが2026年の目標です」と語った。

矢作師は「管理馬であるフォーエバーヤングと弟子である坂井瑠星騎手がこのような栄誉ある賞をいただきまして、師匠として本当に光栄に思います」と喜びのコメント。44年の歴史で人間以外が「MVP賞」を受賞するのは初めて。矢作師は「何事も初めてが大好きなので、人間以外の動物が受賞するのは初めてということで、そこに1番の喜びを感じています」と笑顔を語った。