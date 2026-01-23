¡Ö¤³¤ÎÁè¤¤¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¤«¡Ä¡× ÀÅ¤«¤ÊÈÎÇä¹çÀï¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¡Ö¸¶ÉÕ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡×¤Î·æºî¤È¤Ï¡© ¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ò¤ìÉú¤·15Ç¯Â¸Â³!?
¡Ö¸¶ÉÕ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡×¤Ë¥Û¥ó¥À¤ÏµÚ¤Ó¹ø¤À¤Ã¤¿
¡¡¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤¬¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ð¥¤¥¯¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¯¤Î¿Íµ¤¤Ë¤è¤ê¡¢1970Ç¯Âå½é¤á¤´¤í¤«¤é¹¤¯³«Âó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é1980Ç¯½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤¬Âç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÏÈ¾¤Ð¥«¥ª¥¹¾õÂÖ¤Ë¡£³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò¼¡¡¹¤ËÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÀÅ¤«¤ËÈÎÇä¶¥Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¸¶ÉÕ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¤â¤¦¤ª¼ê¾å¤²¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¸¶ÉÕ¥¢¥á¥ê¥«¥óÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿1Âæ¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡¼ÖÂÎ¤¬Ä¹¤¯¡¦Äã¤¤¡Ö¥í¡¼¡õ¥í¡¼¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ð¥¤¥¯¡£¤½¤ì¤ò¡È¸¶ÉÕ¡É¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¸µÁÄ¤Ï¡¢1977Ç¯È¯Çä¤Î¥¹¥º¥¡Ö¥Þ¥á¥¿¥ó¡×¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¤È676mm¤È¤¤¤¦Äã¤¤¥·¡¼¥È¹â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥óÅª¤Ê¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤Ï5.5L¤È¸¶ÉÕ¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶ÉÕ¤Ê¤¬¤é¤â¥Ä¥¢¥é¡¼Åª¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä²è´üÅª¤Ê1Âæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡È¯Çä»þ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¥Ö¡¼¥à¤ÎËë³«¤±´ü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥á¥¿¥ó¤Ï½¾Íè¤«¤é¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÆÃ¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥á¥¿¥óÅÐ¾ì¤«¤é3Ç¯¸å¤Î1980Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤¬¡ÖRX50¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÉÕ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¸¶ÉÕ¤Ë¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤á¤Î¼Ö³Ê¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤â½¼Ê¬¤Î£±Âæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë3Ç¯¸å¤Î1983Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ï¥µ¥¤«¤é¤â¸¶ÉÕ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Î¡ÖAV50¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂÀ¤¤¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤ä¥×¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢ÃÊÉÕ¤¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¥«¥ï¥µ¥¤é¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1977Ç¯¤Î¥Þ¥á¥¿¥óÅÐ¾ì°Ê¹ß¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³Æ¼Ò¤È¤â¸¶ÉÕ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë»Ù»ý¤ò³ÈÂç¡£³Æ¼Ò¤Î¸òÀï¾õÂÖ¤ÏÀÅ¤«¤ËÂ³¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¡¢¹ñÆâºÇÂç¼ê¤Î¥Û¥ó¥À¤ÎÆ°¤¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼Â¤Ï1979Ç¯¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ð¥¤¥¯¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡Ö¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò²þÎÉ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥óÉ÷¥â¥Ç¥ë¤Ø¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Ï¡ÖÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥Þ¥á¥¿¥ó¤ËÂÐ¹³¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎÄÌ¾Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¤µ¤Û¤É¥¦¥±¤º¡¢¥À¥Ã¥¯¥¹¼«ÂÎ¤¬À¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤Î¤¿¤á¤«¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï³Æ¼Ò¤¬ÃÏÌ£¤Ë·«¤ê¹¤²¤¿¸¶ÉÕ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¶¥Áè¤Ë¡¢¾¯¡¹µÚ¤Ó¹ø¤Î°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£1982Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖMCX50¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¸¶ÉÕ¤âÈ¯Çä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥¯¥«¥¯¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢°ìÌÜ¤Ç¡È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡É¤ÈÈ½ÊÌ¤·¤Å¤é¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Çº£¸«¤ë¤È¸ÄÀÅª¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
´°àú¤¹¤®¤ë¸¶ÉÕ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡Ö¥¸¥ã¥º¡×ÅÐ¾ì
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö¼¡¤Ê¤ë¡Ø¸¶ÉÕ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡Ù¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤Ë¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤´°àú¤Ê¤â¤Î¤ò¡×¡ÖÌµÂÌ¤ÊÁÏ°Õ¤òÆþ¤ì¤º¡¢½ã¿è¤«¤ÄÀµ³Î¤Ë¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡Ù¤ò¥¹¥±¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥á¥¿¥óÈ¯Çä¤«¤é9Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿1986Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Û¥ó¥À¤«¤é¸¶ÉÕ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Î¿¿ÂÇ¡¢¡Ö¥¸¥ã¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥á¥¿¥ó¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¡Ê¡©¡Ë¤À¤Ã¤¿1979Ç¯È¯Çä¤ÎÄÌ¾Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¡£»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¥À¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÏËÜ¥â¥Ç¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤óÀ¸»º½ªÎ»¤Ë¡Ê²èÁü¡§¥Û¥ó¥À¡Ë
¡¡¥¸¥ã¥º¤ÏÄ¹¤á¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ä¡¢Ä¹¤¯·¹¼Ð¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò»ý¤ÄÀß·×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×¥¿¥ó¥¯¤äÄã¤¤¥·¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁõÈ÷¡£¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Û¥ó¥À¤ªÆÀ°Õ¤Î¥«¥Ö·Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ç¤â¿®ÍêÀ¤Ç¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò°µÅÝ¤¹¤ë´°À®ÅÙ¤Î¸¶ÉÕ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥º¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÁ°¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸¶ÉÕ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ç¸ÄÀ¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¾¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¤Ë¡£¡Ö¤â¤¦Àï¤¤¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¸¶ÉÕ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Î³«È¯¤«¤é¼¡¡¹¤Ë¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥º¤Ï¸¶ÉÕ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Î»Ô¾ì¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È2001Ç¯¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤Þ¤Ç15Ç¯´Ö¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢Àß·×ÌÌ¤Ç¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢²þÎÉ¤Ï¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÄÉ²Ã¤äÊÑ¹¹¤Î¤ß¡£Âç³Ý¤«¤ê¤Ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢15Ç¯´Ö¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë´°À®ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¸¥ã¥º¤Ï¡Ö¸¶ÉÕ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Û¥ó¥À¤¬ËÜµ¤¤ò½Ð¤¹¤ÈÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¶¯¤¯»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë1Âæ¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ä¹Ìî,
¥Í¥¸,
¾²ÃÈË¼,
¾åÅÄ,
Áòº×,
Êè,
ÂçÁ¥,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÆÁÅç