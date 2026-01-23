東京電力は1月23日未明、制御棒をめぐるトラブルで再稼働したばかりの柏崎刈羽原発6号機の原子炉を停止させました。約14年ぶりの再稼働からわずか29時間での停止。何があったでのしょうか。



23日、柏崎市役所を訪れた東京電力の小早川智明社長。桜井市長への年始のあいさつは原子炉の停止日と重なることに……



〈東京電力 小早川智明社長〉

「14年動いていなかったものでもありますし、様々なトラブルもあり得るだろうということで、準備をしてまいりましたので」





想定していたというトラブルは現実のものになりました。〈柏崎刈羽原発 稲垣武之所長〉「発電所長としてプラントを一旦停止し、原因について徹底的に調査をしていく必要があると判断いたしました」柏崎刈羽原発6号機は22日、制御棒を引き抜く操作中に異常を知らせる警報が鳴るトラブルが発生。原因が特定できなかったとして23日午前0時13分、6号機の原子炉を停止させました。1月21日、14年ぶりに再稼働したばかりの6号機。わずか29時間で停止を余儀なくされました。そもそも当初20日に予定されていましたが、再稼働は1日延期された経緯があります。原因は制御棒に関する設定ミスでした。〈柏崎刈羽原発 稲垣武之所長〉「今回はまた新しいモードで故障が発生していますので今までとは違う。どれぐらいかかるかは未定ですので調査の結果、進捗を含めてこれから対応を見定めていくものと考えています」6号機の停止に花角知事は……〈花角知事〉「十数年ぶりというところでいろんなトラブルを予見しがたいものもあるんでしょうね。一つ一つしっかりつぶしていってもらいたいと思います」午後には刈羽村の品田村長を訪ねた小早川社長は23日、職員に訓示を行ったことを明かしました。〈東京電力 小早川智明社長〉「しっかり現場の方で原因究明をしてもらって安全に再開できるような状態を作ってもらうことを今は優先したい」東京電力は2月26日に予定する営業運転の開始について遅れる可能性があるとしています。