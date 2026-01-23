2026年1月24日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月24日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
周囲の思惑に振り回されて右往左往しそう。自分に自信を持って。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
自分の至らなさを痛感する暗示。今すぐに努力を始めるように。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
引っ込み思案な1日。でもときには強行突破の覚悟も必要に。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
金銭運が好調。投資話は本気になって検討する価値あり。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
いただきものは独り占めせず分け合おう。ケチは評判を下げることに。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
貯金開始を。目標額を決めてから始めると確実に貯まるはず。
6位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
お金に関しては自分が頼り。他の人への無心はNG。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
予定は未定と考えよう。ハプニングを楽しむゆとりが◎。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
小旅行の吉日。知らない街に出掛けて新しい体験をしよう。
3位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
勉強に実りあり。語学のレッスンを始めるなら今日が吉！
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
トラブルも結果的にはいい方向へ。信じることがカギに。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
強気でいくとツキを獲得。難しい目標も簡単にクリアできそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)