●雪のピークは今夜からあす24日(土)の日中にかけて

●あす24日(土)の朝は市街地や瀬戸内側にも、積雪や路面凍結のエリアが広がるおそれ

●特に車の運転は積雪や雪による視界の悪化、路面の状況や交通状況に十分注意を



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今もなお日本の上空に居座る強烈寒波の影響により、日本列島の日本海側ほど活発な雪雲が流れ込み、大雪となっているところもあります。

一方、県内は朝鮮半島の影に入ることで雪雲が流れ込みにくくなっていましたが、今夜からこの状況が変わります。



北よりの風から西よりの風に変わり、朝鮮半島を避けるように東シナ海方面から雪雲が県内に流れ込みやすくなる予想です。

雪のピークは、日付が変わったあす24日(土)の未明から昼過ぎになるとみています。





あす24日(土)の夕方までに降る24時間の雪の量は多いところで

山地で30センチ

平地で10センチになると見込んでいます。



あす24日(土)の朝は市街地や瀬戸内側にも、積雪や路面凍結のエリアが広がるおそれがあり、山陽自動車道や国道2号の車の往来にも影響する可能性があります。

路面の状況や交通状況に十分注意し、車の運転は慎重に行っていただければと思います。





なお、あさって25日(日)にかけて天気は回復に向かいますが、週末の最高気温は一桁止まり。

さらに来週に入っても、強烈な底冷えや寒の内らしい寒さが続く見通しです。





県内では今夜からあす24日(土)の日中にかけてが、雪のピークとなります。

市街地や瀬戸内側にも雪が積もり、路面凍結のエリアも拡大するおそれがあります。



特にあす24日(土)の朝は、東部の山間部ほど積雪や雪による視界の悪化、また滑りやすくなっている路面に十分注意してお過ごし下さい。





あさって25日(日)は寒波のピークも過ぎて、日中は日ざしがしっかりと届きますが、最高気温が一桁台の厳しい寒さが続く予想です。

来週は多少気温が上がるものの、まだこの時期らしい寒さが続く見込みで、晴れたり雨が降ったり、天気は周期的に変化する見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）