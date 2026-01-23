「素晴らしいプロ意識」成田童夢、“影響力のある”手越祐也のスノボ投稿を称賛「安全こそが、最高のスタイル」
元スノーボード選手の成田童夢さんは1月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。歌手でタレントの手越祐也さんについて「素晴らしいプロ意識」と称賛しました。
【写真】ヘルメットを着用した手越祐也
コメントでは「幼少期、事故に遭いましたがヘルメットのおかげで首や頭部の怪我をせず、負傷は肩の骨折だけでした 安全を軽視して見た目を良くするより、ヘルメットやプロテクターを身につけて滑る方がよほどカッコよく見えます！」「実際ヘルメットかっこいいですよね！」「ヘルメットは絶対必要と思います」「手越くんが毎回ヘルメットを着用しているのを見ていたので、それが当たり前でないことに驚いています」「リスク管理ができる人ほど、スタイルも一流」と、賛同の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「ヘルメットは絶対必要と思います」歌手でタレントの手越祐也さんは21日、「年始にボード行ってきたー 最高でしたぜ！！今年はボードたくさんするー」とポスト。ヘルメットを着用した自身の写真を掲載しています。成田さんはこれを引用し「手越祐也さんのように、影響力のある方が『ヘルメット着用』という安全面をスマートに発信してくださるのは、スノーボード界の未来にとって本当に心強く、素晴らしいプロ意識だと感動しています 『安全こそが、最高のスタイル』という文化を私たちも一緒に広めていきましょう！」とつづりました。
「なんかトレンド入りしてた笑」23日には「なんかトレンド入りしてた笑」とポストした成田さん。今回の投稿がXのトレンドに入っていたようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
