ドジャースという“選択”は「正直言って白ける」　ジャイアンツ番記者が怒りの持論「彼らを倒そうと思わないのか」

高額年俸を求める選手たちがドジャースを選択するのは自然な流れだ(C)Getty Images

カブスからFAとなっていたカイル・タッカーがドジャースと4年総額2億4000万ドル（約380億2000万円）の契約を結び、現地時間1月21日には入団会見も行われた。3連覇を目指す世界王者に、ストーブリーグの目玉選手が新たに加わり、新シーズンへの陣容はさらに強固なものとなった。

【動画】タッカーがドジャースに加入 大谷翔平も歓迎のハグ

昨年12月には、FA市場からエドウィン・ディアスを3年総額6900万ドル（約106億9500万円）で獲得。ウィークポイントとなっていたクローザーの補強として、やはりビッグネームを迎え入れている。近年における”金満補強“とも揶揄されるドジャースの大物選手獲得の動きは、今オフさらに加速している印象だ。そして、巨額を投じての戦力強化に対する反響は高まるばかりであり、常に反発の声も途絶えることは無い。

ジャイアンツの情報を扱う米メディア『FANSIDED AROUND THE FOGHORN』のジェフ・ヤング記者も、ドジャースのタッカー獲得を報じるとともに、「あらゆるスター選手が、苛立たしいほどの勢いでドジャースに集まっている」などと苦言を呈している。

同記者は、昨季ドジャースに加入したブレーク・スネルが先発陣の柱と期待されていた中、故障により実際はほぼポストシーズンのみでの貢献だったと説きながら、「事実上の“パートタイム投手”」などと評している。その上で、連覇を達成した選手層を強調し、「ここまでくると、スターの中にはほとんど出場しなくても済む選手すらいる。それは、レギュラーシーズンを茶番にしているようにも感じられる」と指摘する。