23日午後、衆議院が解散し、事実上の選挙戦がスタート。投開票まで16日間という超短期決戦に突入しました。

衆議院は23日午後1時から開かれた通常国会冒頭で解散詔書が読み上げられ、解散しました。

超短期決戦 石川県の衆院議員は…

通常国会での解散は60年ぶり。19日に行われた高市総理の解散表明から4日、石川県関係の衆院議員も足早に国会を後にし、地元に向かいました。

【石川1区】

◇石川1区・小森卓郎前議員「いよいよ総選挙が始まるということで、身の引き締まる思い。総理が衆議院解散を表明し、なぜこのタイミングなのか話し、私自身理解できる中身だった。前の選挙の時とは政権の枠組みも変わっているし、これから打ち出していく政策も、その当時とは二段階にわたって変わってきている。総理は国論を二分するような問題にも取り組むためには、ここで国民に正面から信を問うていくと、その通りと思っている。私もその一員として頑張っていきたい。日本全体として強い経済ということと同時に、金沢の活性化、地域の活性化が求められている。さらに強力に推進するための戦いにしていきたい。前回候補を立てていない政党からも今回、出るという方もいるし、国民民主党と立憲民主党の間の話もあるので、すごく読みにくい。有権者の投票行動になるのか、見通しが立ちにくい選挙。自分のやれることをどれだけやっていけるのかに尽きる。」

◇石川1区・小竹凱前議員「本来ならば通常国会が召集されてから、新年度予算や具体的な政策の中身について議論を重ねるところが、冒頭の解散となった。東京は暖かいが石川は雪も降り、交通障害が出ている中で、解散というのは我々の地元をしっかり見てくれているのか、疑問が残る。賽は投げられた。しっかりと受けて立ち、私は挑戦者の立場、これまでの実績と積み残した課題、やらなければいけないという声をたくさんいただいているので、取り組んでいきたい。自公連立の解消から構図が大きく変わった。与党の枠組みが変わった。野党においても選挙の直前に大きな塊となったが、あくまでも国民民主党は塊のまま、軸として大きくしていきたい。まずは国政でできること、税制や社会保障について議論を重ねていく、建設的な議論ができる選挙にしたい。その上で石川県の課題、能登の復旧復興、地方の人口減少問題、金沢もインフラ補修だけで5年、10年。石川が先頭に立って具体的な解決をしなければならない。」

【石川2区】

◇石川2区・佐々木紀前議員「いよいよ来たな、選挙だという感じです。半年以内には選挙があると思っていた。高市総理が誕生して、財政運営一つとってもこれまでと違う積極的財政ということ。自公連立政権から自民と維新の政権の枠組みが変わった。国民の信を問う、高市総理の判断だった。政権選択の選挙、高市総理のもとで自民党政権、少数与党だが、ぜひ過半数、国民に訴えていくことに尽きる。選挙は常に自分との戦い。野党がどういう形で来ても、自分の政策、これまでの実績をしっかり届けていく。」

【石川3区】

◇石川3区・近藤和也前議員「国会がようやく始まったばかりで、何もしないで解散ということで、あきれと怒りだけ。職場放棄の解散。能登の復旧復興でマンパワー不足が課題ということを、与党も総理もわかっていたはずなのに、人手を奪うような、足踏みさせるような解散はとんでもない。中道改革連合になっても、私が変わることはない。近藤党として戦っていく中で、今回は公明党の方々と一緒に戦うということで、もちろん、中道改革連合として政党名を訴えることはあるが、あくまでも選挙区での勝利をめざしていく。能登半島の被災地、石川3区の代表として、今、足りていないもの、改善しなければいけないものを再び国会の場で、主張させていただきたい。公明党との選挙協力については、もう時間がないので、どういうやり方がいいのかというのは、ここ数日間、考えていくしかない。」

◇石川3区・西田昭二前議員「大変身の引き締まる思い、高市政権は昨年の補正予算など、物価対策、被災者の支援、生活支援、確実に一歩ずつ行ってきた。新たな枠組みの中で、国民に信を問わなければならない。しっかりとした基盤を確保した中で、しっかりまい進したいという思いに私もしっかりとついて行き、地元から選挙区から議席を賜り、能登半島の復興をさらに加速するという決意をあらためて思った。私は能登選出の国会議員で、だからこそ一日も早い能登の復旧復興は一丁目一番地。高市総理と連携を取りながら、しっかりと復旧復興を進める強い思い。」