¡¡ºÇ¹âºÛÂè1¾®Ë¡Äî¡Ê°ÂÏ²Î¼²ðºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤ÎÈòÆñ¼Ô¤¬¹ñ¤ÈÅìÅÅ¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢ÈòÆñ¼ÔÂ¦¤Î¾å¹ð¤òÂà¤±¤ë·èÄê¤ò¤·¤¿¡£ÅìÅÅ¤ËÌó2300Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤ë°ìÊý¡¢¹ñ¤ÎÇå½þ¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Æó¿³Åìµþ¹âºÛÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤Ï2022Ç¯¡¢Æ±¼ïÁÊ¾Ù¤Ç¡ÖÄÅÇÈ¤ÏÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë±è¤Ã¤¿È½ÃÇ¡£22ÆüÉÕ¡£
¡¡¸¶¹ð¤ÏÊ¡Åç»Ô¤Ê¤É¤«¤éÅìµþ¤ËÈòÆñ¤·¤¿²ÈÂ²¤é¡£18Ç¯¤Î°ì¿³ÅìµþÃÏºÛÈ½·è¤Ï¹ñ¤ÈÅìÅÅ¤Ë·×Ìó5900Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤ÎÆó¿³È½·è¤Ï¡Ö²¾¤Ë¹ñ¤¬µ¬À©¸¢¸Â¤ò¹Ô»È¤·¤ÆÅìÅÅ¤ËÂÐºö¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ë¿»¿å¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£