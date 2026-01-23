阿蘇中岳第1火口で大破した状態で発見された遊覧ヘリ。事故から3日たった今も乗っていた3人の安否は分かっていません。難航する捜索。関係機関が集まって会議を開き、今後の対応について協議しました。





23日、警察や消防などが集まり開かれた連絡調整会議。今後の捜索活動の方針について話し合いました。遊覧ヘリは1月20日、中岳第一火口内の斜面で大破した状態で発見されました。ヘリには台湾から観光に来た男女2人と、男性パイロットの合わせて3人が乗っていました。





警察や消防が捜索活動を行っていますが、強風や火山ガスなどのためヘリに近付くことができていません。会議は午後も行われました。協議の結果は。



■阿蘇広域消防・小木曽昭 警防課長

「明確な決定事項はでていない」





強風や濃霧といった気象状況などにより、現場を確認するためのドローンも飛ばせない状況で、具体的には決まっていないということです。また22日から現地調査をしている国の運輸安全委員会の調査官2人は23日、ヘリを運航する「匠航空」の阿蘇市の事務所で関係者への聞き取りや飛行ルートの確認などを行ったということです。



県警がきょう公開した映像。ヘリが発見された場所は断崖絶壁で、機体を目視で確認することも難しい状態といいます。警察によりますと、足場の悪いルートに加え、主に火山灰で形成された地面は少し力を加えるだけで崩れるほどもろいということです。



さらに、現在の阿蘇の厳しい寒さも影響しています。23日も阿蘇市乙姫の最高気温は平年を3.6℃下回る3.1℃と厳しい寒さとなりました。極めて厳しい環境の中一刻も早い救出が待たれます。



そして県内ではあす未明から昼過ぎにかけて山沿いを中心に大雪となる見込みです。24日午後6時までに予想される24時間の降雪量は多い所で山沿いで10センチ、平野部でも1センチと予想されています。積雪や路面凍結による交通障害、農作物や農業施設の管理などに注意してください。

