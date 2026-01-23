·ã¥ä¥»¤ÇÃíÌÜ¡¦¿ÀÅÄÀµµ±¡Ê75¡Ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤µ¤é¤ËÁé¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÅÄÀµµ±¡Ê75¡Ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·ã¥ä¥»¤ÇÃíÌÜ½¸¤á¤¿¿ÀÅÄÀµµ±¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2024Ç¯9·î¡¢27Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤êMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¡ØÄ«¤À!À¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¤òÂ´¶È¤·¤¿¿ÀÅÄ¡£
¡¡Â´¶È¤Î3¥«·îÁ°¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¡Ëó½£ÏÂ¡Ê60¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Åö»þ±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö·ã¥ä¥»¡×¤ä¡Ö½ÅÉÂÊóÆ»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¬½Ð¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Â¤ÎÄÞ¤òÀÚ¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢·ã¥ä¥»¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌÜÅª¤Ç1Ç¯È¾¤Î´Ö¡¢°ìÄê´ü´Ö¿©¤ÙÊª¤òÃÇ¤Ä¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¾²¬紱ÇÏ¤ÎInstagram¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÀÅÄÀµµ±
¡¡2025Ç¯1·î22Æü¡¢¿ÀÅÄ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾²¬紱ÇÏ¡Ê79¡Ë¤ÎInstagram¤ËÅÐ¾ì¡£
¡Ö´¨ÇÈ¤ÎÃæ¡¢¸ÍÄÍ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤ÇÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤Î²«ÌçÍÍ¡£»ä¤È¿ÀÅÄÀµµ±¤Î½õ¤µ¤ó³Ñ¤µ¤ó¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÔÆâË¿½ê¤Ç¿©»ö¡¢²«ÌçÍÍ¤Ë¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÄ¶´¨¤«¤Ã¤¿¤±¤É10ºÐ¾å¤ÎÎ¤¸«¤µ¤ó4ºÐÇ¯²¼¤ÎÀµµ±¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤ï¤¤¡ª¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿ÀÅÄÀµµ±¤µ¤ó¡¢¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤Ç¯¤Î¤È¤ê¤«¤¿¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¿ÀÅÄ¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤ËÁé¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë