¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¦¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡Û»³²¼Âçµ±¡¡Í¥½Ð·è¤á£Ç£É¥ØÃÆ¤ß¡ÖÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡Ö¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤Ï£²£³Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤Î³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»³²¼Âçµ±¡Ê£²£¹¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï£´£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤éºÇÆâ¤òº¹¤·¤Æ£²Ãå¡¢£¹£Ò¤Î¥¤¥óÀï¤ò¼ê·ø¤¯Æ¨Áö¡££´°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ö£´ÆüÌÜ¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤¤¤¤¤«¤é½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡££³ÆüÌÜ´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç²óÅ¾¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤¿¤é²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥ë¥È¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£Â¤Ï¾å°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£²óÅ¾¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀï¤¨¤ëÂ¤Ï¤¢¤ê¡¢½¤Àµ¤ò²Ã¤¨ËüÁ´¤ò´ü¤¹¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£¶¡¦£´£±¤Ç£Á£±µé½é¾º³Ê¡£¼¡Àá¤Ï½»Ç·¹¾£Ç£É¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡¢£³·î¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¡¦Æôºê£Ç£É³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¡ÖµÇ°¤Ï½é¤á¤Æ¡£Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Íè¤¿¤ë£Ç£ÉÉñÂæ¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ¥½Ð¤ò·è¤á¡¢£Ö¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£