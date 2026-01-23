「秘密のママ園」シーズン2放送決定 真木よう子が“産後初”バラエティ出演
【モデルプレス＝2026/01/23】新しい未来のテレビ・ABEMAでは、2月1日よる9時より情報バラエティ「秘密のママ園2」を放送することを決定。女優の真木よう子が、産後初のバラエティ番組に出演する。
【写真】真木よう子、第2子出産後マイナス12キロの姿
本番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。2025年3月より放送をスタートすると、これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めた。
今回番組MCを務めるのは、前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3人。シーズン2放送決定に伴い、滝沢は「みんなと本音でトークをして、番組を見ていただいている方にも楽しんでいただきたいと思っているので、シーズン2も頑張ります！」、近藤は「ママ会に一緒に参加しているような気分でシーズン2も見守っていただけたらなと思います！」、峯岸は「タキマキさん、ちーぼぉちゃんと私たちの仲がより深まっているので、より本音を出せる環境だと思いますし、より刺激的なテーマを取り扱っているので、ぜひ皆さんで秘密を共有してほしいと思います！」とそれぞれコメントを寄せた。
2月1日の初回放送には、ゲストに真木が登場。2025年末に第二子出産を発表し、本番組にて産後初のバラエティ番組出演となる真木。育児の真っただ中にいる彼女とともにMC陣がママの本音にどんどん切り込んでいく。
また、シーズン2放送決定を記念し、1月25日には前シーズン『秘密のママ園』の総集編を放送。俳優の中村昌也が参加し話題を集めた、シングルマザーだけの恋愛企画「ママも、恋してイイですか？」や、様々な人生経験をもつママの日常を追った「のぞき見！隣のママ」といった企画のほか、MC陣がママのリアルなお悩みに答えるコーナーなど、視聴者の人気を集めた珠玉の名シーンを一挙放送する。（modelpress編集部）
シーズン2もやる！という気持ちで頑張っていたものの、まさかね…とも思っていたので（笑）無事シーズン2が決まって嬉しいです。番組のテーマが「建前爆破！」ということなので、みんなと本音でトークをして、番組を見ていただいている方にも楽しんでいただきたいと思っているので、シーズン2も頑張ります！
MCの3人で集まると、和気あいあいとしてママ会というか女子会というか…本当に毎回楽しい3人組なので、皆さんにそれが伝わっているのかなと思うととっても嬉しいです！ママ会に一緒に参加しているような気分でシーズン2も見守っていただけたらなと思います！シーズン1ときもすごく楽しい番組でしたが、シーズン2はよりバージョンアップして、皆さんが飽きない楽しい最高な“ママ園ワールド”を作り上げていきたいと思っていますので、ぜひ皆さんも楽しみにしていてください！
「秘密のママ園2」、ありがとうございます！めちゃくちゃ嬉しい気持ちと、心のどこかで「（シーズン2が）あるだろうなって思っていたくらい、楽しく手ごたえを感じながらMCをやらせてもらっています！シーズン1もすごく盛り上がったので、シーズン2も盛り上がるか心配していたのですが、さらにさらにパワーアップしていたので、皆さまにも期待していただけると思います。楽しみにしていてください！この番組は、とにかく日頃大変な思いやストレスを抱えているママたちが一緒に発散できるような番組を目指しています。タキマキさん、ちーぼぉちゃんと私たちの仲がより深まっているので、より本音を出せる環境だと思いますし、より刺激的なテーマを取り扱っているので、ぜひ皆さんで秘密を共有してほしいと思います！
【Not Sponsored 記事】
【写真】真木よう子、第2子出産後マイナス12キロの姿
◆「秘密のママ園2」放送決定
本番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。2025年3月より放送をスタートすると、これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めた。
◆真木よう子、産後初バラエティ番組出演
2月1日の初回放送には、ゲストに真木が登場。2025年末に第二子出産を発表し、本番組にて産後初のバラエティ番組出演となる真木。育児の真っただ中にいる彼女とともにMC陣がママの本音にどんどん切り込んでいく。
また、シーズン2放送決定を記念し、1月25日には前シーズン『秘密のママ園』の総集編を放送。俳優の中村昌也が参加し話題を集めた、シングルマザーだけの恋愛企画「ママも、恋してイイですか？」や、様々な人生経験をもつママの日常を追った「のぞき見！隣のママ」といった企画のほか、MC陣がママのリアルなお悩みに答えるコーナーなど、視聴者の人気を集めた珠玉の名シーンを一挙放送する。（modelpress編集部）
◆滝沢眞規子コメント
シーズン2もやる！という気持ちで頑張っていたものの、まさかね…とも思っていたので（笑）無事シーズン2が決まって嬉しいです。番組のテーマが「建前爆破！」ということなので、みんなと本音でトークをして、番組を見ていただいている方にも楽しんでいただきたいと思っているので、シーズン2も頑張ります！
◆近藤千尋コメント
MCの3人で集まると、和気あいあいとしてママ会というか女子会というか…本当に毎回楽しい3人組なので、皆さんにそれが伝わっているのかなと思うととっても嬉しいです！ママ会に一緒に参加しているような気分でシーズン2も見守っていただけたらなと思います！シーズン1ときもすごく楽しい番組でしたが、シーズン2はよりバージョンアップして、皆さんが飽きない楽しい最高な“ママ園ワールド”を作り上げていきたいと思っていますので、ぜひ皆さんも楽しみにしていてください！
◆峯岸みなみコメント
「秘密のママ園2」、ありがとうございます！めちゃくちゃ嬉しい気持ちと、心のどこかで「（シーズン2が）あるだろうなって思っていたくらい、楽しく手ごたえを感じながらMCをやらせてもらっています！シーズン1もすごく盛り上がったので、シーズン2も盛り上がるか心配していたのですが、さらにさらにパワーアップしていたので、皆さまにも期待していただけると思います。楽しみにしていてください！この番組は、とにかく日頃大変な思いやストレスを抱えているママたちが一緒に発散できるような番組を目指しています。タキマキさん、ちーぼぉちゃんと私たちの仲がより深まっているので、より本音を出せる環境だと思いますし、より刺激的なテーマを取り扱っているので、ぜひ皆さんで秘密を共有してほしいと思います！
【Not Sponsored 記事】