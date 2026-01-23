樹脂粘土で作った再現度の高い作品に注目の『ネンドザイカーSNAIL[スネイル]』、ホラゲーやバカゲーの魅力を伝える！ ゆっくり実況者『いぬけん』をご紹介します。

樹脂粘土で作った再現度の高い作品に注目の『ネンドザイカーSNAIL[スネイル]』

今週のピックアップ

『【粘土】キノピオが住んでそうな部屋 作ってみた【マリオ】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

ネンドザイカーSNAILさん：「YouTubeで粘土細工の動画を投稿している『ネンドザイカーSNAIL』と申します。好きなゲームやアニメのキャラクターを題材にしたファンアート作品を中心に、粘土で世界観のあるミニチュア作品を制作しています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

ネンドザイカーSNAILさん：「もともと、粘土に限らず物作り全般が好きで、ハンドメイドの制作動画を見るのも好きでした。その中で、趣味で続けていた粘土細工を動画にしてみたら面白いかもしれないと思い、投稿してみたのがきっかけです。手芸屋さんを巡っては、気になったハンドメイドに片っ端から挑戦してきたので、そうして得たスキルも今の作品づくりに活かせていると思います」

――おすすめの動画は何ですか？

ネンドザイカーSNAILさん：「おすすめは『キノピオが住んでそうな部屋 作ってみた』という動画です。マリオシリーズに登場するキノピオの部屋を想像し、ゲームに出てくるアイテムをモチーフにした家具をたくさん制作して配置しました。もともと、キャラクター単体を作るよりも、テーマやシチュエーションのある作品づくりが好きなのですが、この動画では特に多くの家具をデザインして作ったため、制作していてとても楽しかったです。家具が次々と完成していく様子も、見ていて気持ちいい動画になっていると思います。視聴者の方からも好評で、この動画をきっかけに『〇〇が住んでいそうな部屋』シリーズをたくさん作るようになりました」

【粘土】キノピオが住んでそうな部屋 作ってみた【マリオ】

https://youtu.be/TpAOhTLT2Yo?si=EZ2R3ONcpi7rkZcg



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

ネンドザイカーSNAILさん：「今まで誰に見せるでもなく一人で黙々と作っていたものを、こんなにも多くの方に作品だけでなく制作風景まで見ていただけるようになり、作り手としてこんなに幸せなことはないと思っています。動画は作っている自分の目線を意識した作りになっています。ぜひ画面越しに一緒に作っている気分になって楽しんでもらえたら嬉しいです」

本物と見間違えるほど再現度の高い作品の制作風景は、ネンドザイカーSNAILさんのチャンネルで確認できますので、この機会にぜひご覧ください！

YouTubeチャンネル『ネンドザイカーSNAIL[スネイル]』

https://www.youtube.com/@nendozaiker

Xのアカウント『ネンドザイカーSNAIL』

https://x.com/nendo_snail

ホラゲーやバカゲーの魅力を伝える！ ゆっくり実況者『いぬけん』

今週のピックアップ

『すぐにち⚬こがでるバカゲー『もろだし相撲』【ゆっくり実況】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

いぬけんさん：「YouTubeで活動しています『いぬけん』と申します。当チャンネルではバカゲーやホラゲーをメインでゆっくり実況をさせてもらってます」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

いぬけんさん：「学生の頃からYouTubeでゲーム実況に触れていて、当時からYouTubeで活動したいと思っていました。当時よく言われていた『好きなことで生きていく』というフレーズが自分に深く突き刺さったので、YouTubeで自分なりの面白さを見てほしいと思ったのがきっかけですね。ただ、自分は結構飽き性なので、YouTubeを始めても『飽きてしまったらどうしようかな』という迷いもあったんですが、そこが吹っ切れて3年前から活動し始めた感じです」

――おすすめの動画は何ですか？

いぬけんさん：「最近投稿した『もろだし相撲』という動画を個人的にはおすすめしたいです。内容は、お相撲さんがハチャメチャに動き回って転んだり、土俵から出たりしたら廻しが取れちゃうっていうバカゲーなんですけど、そのゲーム自体のパンチの強さに加えて、ゆっくり実況での掛け合いとかツッコミも結構面白く作れたんじゃないかなと思います。

こだわりって言うと『間の置き方』ですね。ちょっと食い気味で突っ込んだりとか、ゲームでシュールなことがあったら、あえてちょっと一瞬間を置いてから『〇〇なんかい』みたいな感じで突っ込んだりするようにしています」

すぐにち⚬こがでるバカゲー『もろだし相撲』【ゆっくり実況】

https://youtu.be/01_CCTGS42o?si=j95FIhaGH6pxse1e



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

いぬけんさん：「まだまだ実況者としては駆け出しなんですけど、皆さんのコメントやチャンネル登録にほんと救われているので、これからも視聴者の皆さんに楽しんでもらえるような動画作りを心がけていきたいと思います」

ホラゲーやバカゲーを中心にゲーム実況を続ける、いぬけんさんの動画をこの機会にぜひご覧ください！

YouTubeチャンネル『いぬけん』

https://www.youtube.com/@1nuken

Xのアカウント『いぬけん＠ゆっくり実況』

https://x.com/1nuken

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島