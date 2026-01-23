news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「デヴィ夫人 傷害容疑で書類送検 愛犬の死めぐりマネージャーを…」についてお伝えします。

◇

23日、傷害の疑いで警視庁に書類送検されたタレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノさん。捜査関係者によりますと、マネージャーの女性に殴る蹴るなどの暴行を加え、ケガをさせた疑いがもたれています。

トラブルの発端とみられるのは、デヴィさんの愛犬の死。去年10月、デヴィさんの飼い犬が体調不良になったため、マネージャーの女性が動物病院に向かったといいます。デヴィさんが駆けつけた頃には飼い犬は死んでいました。デヴィさんは病院側に対して大声でクレームをつけだし、止めに入ったマネージャーに殴る蹴るなどの暴行を加えたとみられています。当時、酒に酔った状態だったというデヴィさん。マネージャーの女性は全治2週間のケガをし、その後、退社したということです。

事件を受けて事務所はコメントを発表。

デヴィ夫人の事務所「『殴る』や『蹴る』といった行為、彼女が怪我を負うような行為は一切行われておりませんことを断言いたします。全ては動物病院の防犯カメラに鮮明に映っております」

警視庁の任意の調べに、デヴィさんはケガをさせたことを否認しているということです。