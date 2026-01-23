ÁÒÍªµ®¡¢Ìòºî¤ê¤Ç4¥ö·îÆÃ·±¤·¤¿¡ÈÂçÆ»·Ý¡É¤Ë¶¦±é¼Ô¤â¶Ã¤¡Ö¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁÒÍªµ®¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£ËÜºî¤Ç½¬ÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆÃµ»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛåºÎï¡Ä¡ª¾åÉÊ¤Ê°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿óîÆ£µþ»Ò¡õÁÒÍªµ®
¡¡ËÜºî¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤ëÁê¼êÌò¤ò±é¤¸¤¿ÁÒ¤À¤¬¡¢ÂçÆ»·Ý¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Ìó4¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤êÆÃ·±¤·¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥à¤ÎÀèÀ¸¤È¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤ÎÀèÀ¸¤¬ÊÌ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤»¤Ã¤»¤È¹Ô¤Ã¤Æ¡£Æ»Ã¼¤Ç¤â¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö´¨¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥«¥¤¥í¤Ç¤â¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤ÇÂ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÊÊ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤Û¤«¤Ç¤âÆÃµ»¤ÇÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤»¤ê¤Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²¿¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤È¤¹¤´¤¯¤»¤ê¤Õ¤¬Æþ¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢²ñ¾ìÃæ¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥«¥ó¥Ì¡¦¥×¥ì¥ß¥¢ÉôÌç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³¡¢Ãæ¹ñ¡¦Ê¿ÍÚ¡Ê¥Ô¥ó¥ä¥ª¡Ë¤Ê¤É10°Ê¾å¤Î±Ç²èº×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½÷À¤ËÇå½þÌ¿Îá¡×¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½¤ËÃåÁÛ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤È°ÅÌÛ¤Î¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¡£´ÆÆÄ¤Ï¿¼ÅÄ¹¸»Ê»á¤¬Ì³¤á¡¢¼«¤é´ë²è¡¦µÓËÜ¡Ê¶¦Æ±¡Ë¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤ÏÁÒ¤Î¤Û¤«¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢ÃçÂ¼ÍªºÚ¡Ê»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡Ë¡¢¾®ÀîÌ¤Í´¡¢ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
