¥Ò¥«¥¥ó¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡È¤´Ëþ±Ù¡É¡Öº£ÅÙ¤Ï°ì½ï¤Ë¤ªÂ·¤¤¤Ç¡×¡¡¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤
¡¡¿Íµ¤YouTuber¤Î¥Ò¥«¥¥ó¡ÊHIKAKIN¡¿36¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥íÌîµå¤Îµð¿Í¤«¤éº£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¤È°ì½ï¤Ë»þ·×¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢²¬ËÜ¤¬Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÓ»þ·×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Ò¥«¥¥ó¡õ²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Ò¥«¥¥ó¤Ï¡Ö@kazuma.okamoto25 ¤ª¤«¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È»þ·×¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¤òÈà¤¬Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¹ØÆþ¡£º£ÅÙ¤Ï°ì½ï¤Ë¤ªÂ·¤¤¤Ç»þ·×Çã¤¦¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë´èÄ¥¤ì¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º²¬ËÜÏÂ¿¿ ¤½¤·¤ÆWBC¤â #²¬ËÜÏÂ¿¿ #¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¡#rolex¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¶¹âµéÏÓ»þ·×¡¦¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¼«¿È¤È²¬ËÜ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¹ØÆþ¤·¤¿»þ·×¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!!²¬ËÜÁª¼ê¤È¤Î¤ªÂ·¤¤¤â¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤³¤Î·Ò¤¬¤ê¤¢¤ë¤Î¤«¡ªÀ¨¤¤¡ª¡×¡Ö²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤â´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬¤³¤¦¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¥Þ¥¸¤Ç²è³ÑºÇ¹â¡×¡Ö¤¨¡ÁÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ 2¿Í¤È¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Ò¥«¥¥ó¡õ²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Ò¥«¥¥ó¤Ï¡Ö@kazuma.okamoto25 ¤ª¤«¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È»þ·×¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¤òÈà¤¬Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¹ØÆþ¡£º£ÅÙ¤Ï°ì½ï¤Ë¤ªÂ·¤¤¤Ç»þ·×Çã¤¦¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë´èÄ¥¤ì¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º²¬ËÜÏÂ¿¿ ¤½¤·¤ÆWBC¤â #²¬ËÜÏÂ¿¿ #¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¡#rolex¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¶¹âµéÏÓ»þ·×¡¦¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¼«¿È¤È²¬ËÜ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¹ØÆþ¤·¤¿»þ·×¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!!²¬ËÜÁª¼ê¤È¤Î¤ªÂ·¤¤¤â¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤³¤Î·Ò¤¬¤ê¤¢¤ë¤Î¤«¡ªÀ¨¤¤¡ª¡×¡Ö²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤â´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬¤³¤¦¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¥Þ¥¸¤Ç²è³ÑºÇ¹â¡×¡Ö¤¨¡ÁÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ 2¿Í¤È¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£