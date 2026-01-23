¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡×À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¾·Ã×¡¡35Ç¯¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕÎ©¸õÊä¤ÎÆüËÜ
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï23Æü¡¢ÆüËÜ¤¬³«ºÅÃÏ¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿2035Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Î¾·Ã×³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÅÚÅÄ²í¿Í²ñÄ¹¤Ï¡ÖÊ¬ÃÇ¡¢³Êº¹¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë»þÂå¤Ë²þ¤á¤ÆÆüËÜ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿19Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¾·Ã×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Á°²ó12¤À¤Ã¤¿³«ºÅÅÔ»Ô¤Î¿ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´äÞ¼·òÊåÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤È½Ò¤Ù¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Â¾¹ñ¤È¤Î¶¦ºÅ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¹ñºÝÅý³çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥°¥Ó¡¼¤È·×²è¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£º£Ç¯Ãæ¤Ë²ñ¾ì¸õÊäÃÏ¤Î¸½ÃÏ»ë»¡¤â»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÍèÇ¯5·î¤ËÍ¥Àè³«ºÅÃÏ¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤ë¡£