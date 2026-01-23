正月の箱根駅伝で２度目の３連覇を達成した青山学院大の陸上競技部（長距離）の寮の様子が２３日、ＭＢＳ「よんチャンＴＶ」で公開された。

町田市の長距離専用寮では、４０人近い部員が生活。早朝の朝練は２時間。終わると午前８時からみんなが揃って朝食をとる。取材日は、肉も野菜もたっぷりのビビンバ丼がメーン。ひじき料理などのたっぷりのおかずを別の皿でとってたべる。今年の箱根駅伝で２区を走った飯田翔大は「（米は）３５０グラム」ほどと説明し、「練習きつくても、おいしいご飯が待ってる、と思うと、もうひとがんばりできる」と語った。

調理は元選手の栄養士が担当。５区で区間新を記録した黒田朝日は好きなメニューを「つくね、とかハンバーグみたいな」と明かし、「ご飯が楽しみになります。きょうの晩ご飯、何だろう？って」と笑顔で話した。

食堂に続く廊下には、毎月の目標と課題を書いた紙が全員分、貼られており、目標を文字で明確化。学校は５キロ離れた場所にあり、移動は「ラン」だった。

原晋監督は、青学大の強さの秘密について、「寮生活の充実が、競技生活に直結している」と説明。原監督夫妻は住み込みだが、「門限に合わせて点呼、とか、そういうの一切やってない」「寮が厳しいんじゃつまんない」。寮が学生たちにとって、「憩いの場、安らぐ場になるように」と考えていることも明かした。２年前に寮を大幅リフォームし、トレーニングルームだけでなく、浴室やマッサージルームも増やし、去年１０月からは寮の愛犬「まりも」ちゃんも一緒に生活しているという。