アイドルグループ・テラテラの池本しおりさん（23）の2年ぶりとなるセカンド写真集（タイトル未定／ワン・パブリッシング）が2026年3月26日にをリリースされます。



【写真】陶器のようなつるん肌 マシュマロボディの池本しおりさん

ミニマムとグラマラスを掛け合わせた“ミニグラの超新星”というキャッチコピーでグラビア界でも知られる池本さん。写真集はタイのリゾート地パタヤで撮影。ビキニやランジェリーはもちろん、これまでのグラビアでは見せてこなかったセクシーさにも大胆挑戦しました。デビューから約5年、少し大人へと成長した姿など見どころ満載の内容となっています。



池本さんは「見どころはタイを感じさせる風景だったり、ファースト写真集よりかなり攻めたポーズをたくさんして、大人っぽい衣装も多かったところだと思います。特に初日に撮影した、背中からお尻にかけて透け透けの見たこともないような黒い水着は印象的で、これはホテルの敷地内で撮影したんですけど、他のお客さんに見られないようにすごく緊張しました(笑)。12月15日で23歳になったんですけど、23歳らしい、ちょっと大人な池本しおりがたくさん詰まっている一冊になると思うので、発売まで楽しみに待っていてください！」とコメントしています。



【池本しおりさんプロフィル】

いけもと・しおり 2002年12月15日生まれ。兵庫県出身。身長150cm。B81・W56・H83。血液型A型。プラチナムプロダクション所属。2020年4月に週刊ヤングジャンプの名物企画「制コレ20」のファイナリストとしてグラビア活動を開始。2020年8月発売週刊プレイボーイで単独グラビアデビュー。ミニマムとグラマラスを掛け合わせた“ミニグラの超新星”というキャッチコピーで話題に。2021年1月からはアイドルグループ「テラス×テラス」としての活動も開始。2025年にはグループ名を心機一転「テラテラ」に改名し、グラビアアイドルとグループアイドルのハイブリッドとして現在も活動中。