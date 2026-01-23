40年ぶり復活の“名車”が再び消える

ひとつだけ、確実に言えることがあります。それは、「残された時間は少ない」そして「欲しいなら1秒でも早く動け！」ということです。

何のことかといえば、アルピーヌ「A110」に関して。2026年6月をもって生産終了することが公式にアナウンスされ、40年ぶりに復活した名車が、再び姿を消すことになります。

【画像】超カッコいい！ これがまもなく生産終了の「ちいさな“MR”スポーツカー」です！ 画像で見る（67枚）

アルピーヌとは、フランスのルノー系スポーツカーブランド。もともとはルノーの車両をベースにチューニングカーや競技車両を手掛ける独立ファクトリーとして誕生し、1973年にルノー傘下に入りました。

その後、1970年代にWRCで輝かしい戦績を残した初代A110をはじめ、数々の名車を世に送り出しますが、1995年に登場した「A610」を最後に市販車の生産は終了。

初代A110の生産終了から数えると、実に約40年の沈黙期間を経て、アルピーヌは再び世界の表舞台に戻ることになります。

そして2017年、ブランド復活第1弾として誕生したのが、現行型A110です。

往年の名を継ぎながらも、完全新設計のアルミシャシと軽量ボディを採用し、“原点回帰”とも言えるピュアなミッドシップスポーツとして開発されました。

何を隠そうA110は、筆者も大好きなクルマ。先立つ物さえあれば、絶対に買っています。

その理由は、ただただピュアな運転感覚の素晴らしさに尽きます。

同じMRスポーツとしてポルシェ「ケイマン」が比較対象に挙げられますが、A110は圧倒的な“軽さ”が武器。

車両重量は約1100kgと、現代のスポーツカーとしては驚異的な軽量さです。

軽さを徹底的に活かしたハンドリングは、まるで自分の身体の一部のよう。ワインディングをひらひらと舞う感覚は、他では味わえません。

ボディサイズは全長4178mm×全幅1798mm×全高1252mmとコンパクトです。

搭載される1.8リッター直列4気筒ターボエンジンは、仕様により252馬力から300馬力を発揮します。

「使いきれないハイパワーより、使いきれるパワー」。

この思想こそがA110の本質であり、コントロールする楽しさを最大限に引き出しています。

サスペンションも同様に、限界性能より“気持ちよさ”を優先。一般ドライバーでも自然にテールスライドを楽しめる懐の深さは、まさに職人芸です。

なお、アルピーヌA110は2026年3月31日をもって国内受注を終了するとされており、新車で手に入れられる期間は残りわずかとなっています。

※ ※ ※

アルピーヌA110に対し、SNSでは大きな反響が集まっています。

とくに多いのが、「欲しい」「もう買えないのかな」「こんな良いクルマがなくなるのはめちゃ残念」といった“惜しむ声”です。

また、「楽しそう」「魅力的なデザイン」といった、走りとスタイリングを評価する声も多く見られました。

一方で、「今からでも間に合うのか」「もう在庫がなさそう」といった、購入タイミングを気にする投稿も目立ちます。

40年ぶりに蘇り、わずか10年足らずで再び姿を消すA110。その“儚さ”こそが、このクルマをさらに特別な存在にしているのかもしれません。