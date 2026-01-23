＜同居ストレス！原因は義妹…＞出て行った兄。私が同居？最高じゃん！【第9話まんが：義妹の気持ち】
私はマリカ。今から3年ほど前、友人たちの結婚ラッシュに焦りを感じていた私は、付き合っていたタケトに逆プロポーズしました。タケトが結婚に躊躇するのは、病気がちで日常的にサポートが必要なお母さんがいるから。私は「専業主婦になって同居して、全面的に面倒をみるから」と言ってなんとか結婚に漕ぎつけたのです。しかし高齢の義母の相手をする日々は想像以上に大変。妊娠や出産などもあり、どんどん実家で過ごす時間が多くなっていきました。
兄家族が実家から出ていった後、両親には同居を持ちかけられました。「一世帯分が空いたから、タケトくんとナナを連れてきて3人で住めばいい」と言うのです。そうか、その手がありました。しかしタケトの答えはあっさりしたものでした。
私の提案に、タケトは怒りの表情を見せました。「マリカの結婚前の言葉はなんだったの。結婚するための嘘だった？ 話が違うだろ。悪いけど、俺は母さんを取るよ」もはや私は、タケトからの信頼を失っていたのでした。
離婚して実家に帰ると、思いがけない生活が待ち受けていました。
両親からはよくこう言われます。「いい加減にしろ！ お前はもう『お客さん』じゃないんだぞ！」
結婚しているときは、両親は私や娘の面倒をみてくれて至れり尽くせり。毎日でも来たいと思っていた場所でした。
あれはすべて私が「お客さん」として扱われていたからなのです。
今になって出ていった兄家族の気持ちがようやく理解できました。
私という「お客さん」をもてなすために、そこに住む人が我慢を強いられていたのだから……。
すべては自分の甘い考えが招いたこと。今さら反省しても、もう手遅れなのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
