【義両親に…バラすな！】「妊娠は私のもの」すべての決定権は母親にある！？＜第4話＞#4コマ母道場
妊娠はとてもデリケートなもの。お腹の中の命に「絶対」はないと分かっているからこそ、妊娠を周囲に伝えるタイミングには慎重になりますよね。心拍が確認できてから、安定期に入ってから、それとも生まれてから……？ 考え方は人それぞれでしょう。今回は、そんな妊娠の告知をめぐって、夫婦の間に価値観のズレが生じてしまったお話です。
第4話 妊娠報告は私が決める！
【編集部コメント】
実両親には生まれる前に報告して、義両親には生まれてから報告するつもりだったって……。さすがにここまであからさまな扱いの差は、コウヘイさんだっていい気はしませんよね。お腹の子になにかあったら……マユさんの気持ちは痛いほどわかりますが、それと実両親と義両親への報告時期に差をつけることは、別問題なのではないでしょうか。マユさんにとって実両親が大切な人たちであるのと同じように、義両親はコウヘイさんにとっても大切な存在。待望の第一子を報告したいという気持ちは、同じだと思いますよ？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第4話 妊娠報告は私が決める！
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙