¡ÖÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀ¸¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡×30ºÐ¥é¡¼¥á¥óÅ¹¼çà¥®¥ê¥®¥ê¥ß¥Ë¥¹¥«á»Ñ¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¡ÖÆüËÜ°ì»÷¹ç¤¤¤Þ¤¡¤¹¡×
¡Ö´Ñ¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô10.2Ëü¿Í¡¢ÏÃÂê¤ÎÈþ¿Í¥é¡¼¥á¥óÅ¹¼ç¤Îà¶âÈ±¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇ¯»ÏÁá¡¹¡¢³Ü´ØÀá¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¼£¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡³ú¤á¤Ê¤¤¡¢¸ý³«¤±¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤´¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¿¤è¾Ð¡¡¤ä¤Ã¤È¿§¡¹¿©¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ´ò¤·¤¤ºÇ¶á¤Î»ä¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¥ÅÄÍ³°á¤µ¤ó¡£
¡¡¶âÈ±¤Î¥»¥ß¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¢Á´¿È¹õ¤Î¥â¥ó¥¯¥ì¡¼¥ë ¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ë¥Ã¥È¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¡¢Çò¤Î¸üÄì¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ç¹âÃÎ¸©¿Üºê»Ô¤Î±º¥ÎÆâÏÑ¤Ë¤¢¤ëÌÄÌµ(¤ª¤È¤Ê¤·)¿À¼Ò¤Ë½é·Ø¤Ø¹Ô¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡É÷¤¬¿á¤¯Ãæ¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ç¤ª»²¤ê¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤ä¤ó¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤Æ´Ñ¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¡ÖÆüËÜ°ì¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¡¤¹¡×¡ÖÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢À¸¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¡¡Ê¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¤é¡¼¤á¤ó ¥Á¥ç¥ó¥Þ¥²¡×¤ò·Ð±Ä¡£¹âÃÎ¡¢Âçºå¤ÎÅ·¿À¶¶¤ÈÇßÅÄ¡¢¿À¸Í¤Î»°µÜ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£