¡¡3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿À¾Éð¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬23Æü¡¢3·î¤ÎÂç²ñËÜÈÖ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿2023Ç¯Âç²ñ¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç±¦¼ê¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¤â¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¡£¡Ö¡ÊWBC¤Ï¡Ë¶ÛÄ¥´¶¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¤¢¤ë¡£Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£Æü¤Î´Ý¤ò¤Ä¤±¤ë°ÕµÁ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¤Ï·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£9Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï104»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨2³ä9ÎÒ¤Ï¼«¸ÊºÇÄã¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºò½©¤«¤é½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¡£ÂÎ½Å¤¬Ìó4¥¥íÁý¤¨¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯Îõ¤Ê´¨ÇÈ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤âÂÇ·âÎý½¬¤äÆâÌî¥Î¥Ã¥¯¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÆâÌî¿Ø¤ÏÂìß·²Æ±û¤é¼ã¼ê¤¬ÂæÆ¬¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊWBC¤Ç¡Ë¤Þ¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÍ··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½Ð¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë