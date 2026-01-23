サワにアドバイスする庄田の目が…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は26〜30日、第17週「ナント、イウカ。」が放送される。

「ヘブン先生日録」で時の人となったトキ(郄石あかり)。しかし、そのせいでサワ(円井わん)との関係がぎこちなくなる。傷心のトキをヘブン(トミー・バストウ)はなんとか励まそうと、あるものを披露する。

そんな中、なみ(さとうほなみ)が福間(ヒロウエノ)を連れ、トキの新居を訪れる。思わぬ来客にトキは驚く。

一方、傷心中のサワは一人、教員資格取得のために勉強に励んでいた。そこに東京から帰ってきた庄田(濱正悟)から、勉強を手伝うと声をかけられる。庄田はサワに教師になりたい理由を問う。

サワの答えを聞いた庄田はあることを提案する。はじめは仕方なく庄田のアドバイスを聞くサワだったが、次第に庄田に心を開き、尊敬していく。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。 「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。