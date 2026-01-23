¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÃ¦¤¤¤À¤éà·ãÊÑá¡ª¿Íµ¤ÂæÏÑ¥Á¥¢àÉ³¤°¤ë¤°¤ë¥·¥ç¡¼¥Ñ¥óá»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ¯¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¢ÎÓ¤Á¤ã¤ó¡×
¥¦¥¨¥¹¥ÈÁ´¸«¤»¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤ËÊÑ¿È
¡¡ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à°õ¾Ý·ãÊÑá»Ñ¤òÈäÏª¤·Ç®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦Ì£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¸ø¼°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÎÓê÷(¥ê¥ó¡¦¥·¥ã¥ó)¡£
¡¡¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÃ»¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤ò´¬¤ÉÕ¤±¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿à¥ï¥¤¥ë¥Éá¤Ê»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥¢°áÁõ¤«¤é°ìÊÑ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ¯¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥Á¥§¡¼¥ó¤«¤Ã¤³¤è¤¯Ãå¤Æ¤ë♡¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖKpop¡Á¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¢ÎÓ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÎÓê÷¤ÏÂæÏÑ½Ð¿È¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÂæÏÑ¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¤·¤ÆSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï182Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£3·î¤Ë¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¥º¤Î±þ±ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¿¤áÍèÆüÍ½Äê¡£3·î14Æü¡¢15Æü¤Ë·§ËÜ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë³«ËëÀï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£