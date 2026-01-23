5Ç¯Áí³Û20²¯±ß¤ÎÂç·¿·ÀÌó·ë¤ó¤À¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅì±¦µþ¡¡¾¡Éé¤Î1Ç¯ÌÜ¤ØÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡ÖÁ´»î¹çÁ´¥¤¥Ë¥ó¥°¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬23Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤·¡¢Áí³Û20²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Î5Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨Ç¯Êð¤Ï2²¯9000Ëü±ßÁý¤Î4²¯±ß¡£¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£5Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¯¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡8Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£½çÄ´¤Ê¤éº£µ¨Ãæ¤Ë¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤Î¼èÆÀ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£Â¤ÎÂ®¤¤Áª¼ê¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÁá¤¯¡Ê¸½Ìò¤ò¡Ë½ª¤ï¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢35ºÐ¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹´ü·ÀÌó¤Î1Ç¯ÌÜ¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¡Ö5Ç¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Í¾Íµ¤Ï»ý¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤ÊÇ¯¡£Á´»î¹ç¡¢Á´¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¡£ºòµ¨¤Ï¤±¤¬¤Ç96»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Á´»î¹ç¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¤âÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¡£¼¯»ùÅç¡¦¼ï»ÒÅç¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¡Ö1Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£ÂÎ¤Ï¤¤¤¤¾õÂÖ¡×¤È¸ì¤ë¡£Í¥¾¡¤·¤¿2023Ç¯Âç²ñ¤ËÂ³¤¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤òÂ¤Ç¶Ã¤«¤»¤ë¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë