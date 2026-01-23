【福岡の週末おすすめイベント】いちご博覧会、エヴァンゲリオン展、チョコレートの祭典
福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）
博多阪急「いちご博覧会」
｢ドットアンドレディ｣の「あまおう香るスイートアソート」や、｢伊都きんぐ｣と「ツリーズ キョウト」のコラボ商品「ICHIGO TO MIDORI」などの博多阪急限定品を30以上の売場で販売する。
日時:2月16日(月)まで、午前10時〜午後8時
場所:博多阪急 地階「うまちか！」
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58203/
エヴァンゲリオン30周年記念展「ALL OF EVANGELION」
制作資料500点超を展示。色鮮やかなセル画や緻密に描かれた原画など、初公開のものも含まれている。
日時:1月24日(土)〜3月15日(日)、午前9時半〜午後6時
場所:福岡市科学館 3階企画展示室
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58091/
〜パリ発、チョコレートの祭典〜 サロン・デュ・ショコラ 2026
世界最高峰のショコラティエによる最高級のチョコレートが集まる祭典。会期を3つに分けて一部商品を入れ替え販売する。
日時:1月24日(土)〜2月15日(日)、午前10時〜午後7時
場所:岩田屋本店 本館7階 大催事場
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57948/
おしゃべり指揮者 木村厚太郎が贈る 〜見て・聴いて・参加して・楽しい〜オーケストラコンサート
子どもたちに「生の音」の素晴らしさを伝えている木村厚太郎楽団の演奏会。オーケストラの仕組みを学ぶコーナー、みんなで合唱するコーナーもある。予約不要で無料。当日正午から整理券を配布する。
日時:1月24日(土)、午後2時〜同3時半
場所:福岡市立早良市民センター4階ホール
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57841/
平戸モノ語り 松浦静山と熈の情熱
江戸後期の平戸藩主2代にわたるコレクションを紹介。現存する国内最大級の大名家コレクションを築いた父子の実像に迫る。
日時:3月15日(日)まで、午前9時半〜午後5時（金・土曜は午後8時まで）
場所:九州国立博物館3階 特別展示室
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57999/
