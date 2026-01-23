バレーボールＳＶリーグ女子のアランマーレ山形はあすからホームで２連戦に臨みます。きょうは試合会場となる天童市で練習を行いました。

【写真を見る】ホームで2連戦を前に気合十分！ アランマーレ山形があすからクインシーズ刈谷と対戦

先週末、アウェーで滋賀に勝利し、今シーズン初めての２連勝を手にしたアランマーレ山形。順位も１つ上がり１３位です。

あすからはホーム天童市の県総合運動公園メインアリーナでクインシーズ刈谷との２連戦に臨みます。

試合を前にきょうは会場でスパイクやブロック、またセットプレーなどの連携を確認していました。

北原勉 監督「（チームの）雰囲気はとてもいい。緩まないようにメリハリをつけて集中力を高めて戦っていきたい」

ルーキー吉村は先週末の滋賀との試合でチーム最多の得点を奪い好調です。

吉村優花 選手「今までずっと自分たちがやってきたことがなかなか結果として現れなかったけれども、（前回は）試合の中ではいい動きができていた中での２連勝だったのでチームとして前向きな状態」

クインシーズ刈谷との試合は天童市の県総合運動公園であすとあさって行われます。