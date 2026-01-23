サッカーWEリーグ・アルビレックス新潟レディースが新加入選手の発表会見を開きました。



聖籠町のアルビレッジで行われた新加入発表会見。5人の選手が新たにチームに加入しました。



注目は2人のゴールキーパー。

高校時代は帝京長岡でプレーしていた佐怒賀理子。さらに『JAPANサッカーカレッジ』に在籍する坂田湖琳は、世代別の代表経験がある18歳です。



■GK 佐怒賀理子(22)

「(アルビLは)憧れの存在だったので、その一員になれたことがうれしい。」



■GK 坂田湖琳(18)

「チームの勝利に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。」



アルビレディースは1月26日～2月9日まで沖縄でキャンプを行い、2月15日からリーグ後半戦が始まる予定です。