アジア大会の「選手村」になるクルーズ船を、大会のアスリート委員が視察しました。

【写真を見る】アジア大会の選手村 クルーズ船｢コスタ･セレーナ｣を大会アスリート委員が視察 船内にはプールやスポーツジムなどの設備も

東京湾に姿を見せた「コスタ・セレーナ」。1500の客室で約3800人のゲストを迎え、レストランやプール、スポーツジムも備えるクルーズ船です。

「とてもいい思い出になる」大会アスリート委員が船内を視察

ことし9月に開幕する、アジア・アジアパラ競技大会では、一部選手団の宿泊拠点になることが決まっていて、きょう（23日）は、柔道女子オリンピック金メダリストの谷本歩実さんや、元体操女子日本代表の寺本明日香さんら大会アスリート委員が船内を視察しました。

（柔道女子オリンピック 金メダリスト 谷本歩実さん）

「選手たちの交流の場が思った以上に広かった。どう生かしていくか、前向きに検討を深めていきたい」



（元体操女子日本代表 寺本明日香さん）

「選手村に帰ってからも思い出をつくってほしい。クルーズ船はとてもいい思い出になる」

クルーズ船のほか、コンテナハウスなども宿泊施設に使われる予定で、愛知県は「選手団が安心して滞在できる環境整備に努めたい」としています。