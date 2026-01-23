2025年2月に離婚を公表した、シングルマザーのモデル・重川茉弥（21）が、初マイホームや元夫・まえだしゅん（23）との関係性について明かした。

【映像】ホストに転身した元夫と初マイホーム（動画あり）

2020年6月、恋愛番組での共演をきっかけに、16歳でまえだと結婚した重川。この年の7月に第1子となる女の子、2022年11月に第2子となる男の子が誕生していた。しかし、2025年2月に離婚を発表。まえだはホストへの転身を公表し、話題になった。

重川はSNSでたびたび近況報告をしており、12月にはInstagramで、初めて購入した自宅へ引っ越していたことを明かしていた。

YouTubeチャンネルでファンの質問に回答

2026年1月22日には自身のYouTubeチャンネルで、ファンからの質問に答えている。

「おうちの家具で1番こだわりたい所は？」には、「1番気に入ってるのは、ダイニングテーブルが気に入ってます。テレビだけ新しいの買ったんだけど、めちゃくちゃ大きいの買いました」と回答。

そして、再婚については、今のところは全く考えていないと明かした。

さらに「元旦那さんとは全く連絡取ってないの？」という質問には、「全く連絡取ってないってわけでもないけど、別に不必要な連絡は取ってないかなって感じ。たまーに会いますけど、それも超たまにですね」と答えている。

この投稿にファンからは、「マイホーム買って2児の母してる まやちゃん 本当にかっこいいし、尊敬」「まやりん可愛い」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）