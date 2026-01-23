¹ÅçGKÂçÇ÷·É²ð¡¡PKÀï¤Ï¡Ö¶öÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼ÂÎÏ¤Ç¡×ºòµ¨¤«¤é¶¯²½¡Ö»ß¤á¤ë¼«¿®¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡¹Åç¤ÎÆüËÜÂåÉ½GKÂçÇ÷·É²ð¡Ê26¡Ë¤¬23Æü¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜºê»ÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÆÃÊÌÂç²ñ¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëPKÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï90Ê¬¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËPKÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢PK¾¡¤Á¤Ê¤é¾¡¤ÁÅÀ2¡¢PKÉé¤±¤Ê¤éÆ±1¤È¤Ê¤ë¡£¼é¸î¿À¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¶öÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼ÂÎÏ¤Ç¡¢PKÀï¤â´Þ¤á¤Æ¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½àÈ÷¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÄ©¤à¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÇ÷¼«¿È¤Ïºòµ¨¤«¤éPK¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÎÉ¤¤´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢Áê¼ê¤Î½³¤êÊý¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ß¤á¤ë¼«¿®¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£90Ê¬´Ö¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬ÍýÁÛ¤À¤¬¡¢ÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤ÎPKÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ë¤ÈGK¤Î¸«¤»¾ì¤ÏÁý¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢WÇÕ¤ò¾¡¤Á¿Ê¤à¾å¤ÇPKÀï¤ÏÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡£6·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ç½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÇ÷¤Ï¡ÖWÇÕ¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢PK¤Ç¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬ÆüËÜ¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£