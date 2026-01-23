ミラノ・コルティナ五輪代表に決まっているスキージャンプ女子の４選手が２３日、札幌市内で記者会見に臨み、本番に向けて抱負を語った。

今季ここまでワールドカップ（Ｗ杯）６勝で総合２位につける丸山希（北野建設）は「初めての五輪になるけど、自分のジャンプを出し切れるように精一杯飛びたい」と決意を述べた。

初出場ながら金メダル候補に挙げられる丸山は、「小さい頃から金メダルを取りたいと思って練習を重ねてきた」。獲得へのカギに「自分のパフォーマンスに集中すること」を挙げた。

高梨沙羅（クラレ）と伊藤有希（土屋ホーム）は４大会連続の出場。高梨は「これまで積み重ねたものを出し切れる舞台にしたい」と意気込み、伊藤は今回初めて女子のラージヒルが行われることに「女子のレベルが上がっている証拠でうれしい」と喜んだ。

３大会連続となる勢藤優花（オカモトグループ）は昨夏、五輪会場で行われたプレ大会でノーマル、ラージともに表彰台に立っており、「冬のレールに早く対応できるかが大事」と表情を引き締めた。

会見後にはＷ杯札幌大会（札幌大倉山＝ＨＳ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）個人第２１戦の予選が行われ、丸山が９位、高梨が１２位、伊藤が１３位、勢藤が１４位で２４日の本戦に進んだ。