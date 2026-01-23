物価高騰なのにマグロが100円「びっくり」…回転寿司チェーンで大満足の“超お得”キャンペーン

物価高が家計に直撃する中、今、お得にすしを食べられるキャンペーンが相次いで行われています。

「イット！」が向かったのは回転すしチェーン、くら寿司。

23日から全店舗で“大切り100円祭り”が始まりました。

このキャンペーンの目玉は、本マグロと肩を並べる高級魚、みなみまぐろの赤身。

通常よりも大きくカットして提供しています。

こちらの60代の男性はマグロなどの値引きされたすし9皿を完食。

満腹になったか尋ねると「まだ食べられますよ。でも…やばいからやめておきます。体重を量っていて、女房にチェックされるからやばい…昼間に食べてるのはバレちゃう」と話していました。

物価高にうれしいおすし100円キャンペーン。

米と魚介類が値上がりする中、23日に総務省が発表した2025年12月の消費者物価指数によると、外食のすしが前の年と比べ7.7％上昇しています。

一方、回転すしチェーン、はま寿司で行われているのは“大とろ100円と特選ねた祭り”。

脂が乗ったとろけるような味わいが楽しめる数量限定の大とろ。

それが税抜き100円で食べられるとあって、訪れた客が次々と注文していました。

大トロ5皿を完食：

なかなか食べられない、大トロなんて。スーパーで買ったらうん千円する。

取材中、大とろ完食の最高記録をたたき出したのは何と70代の男性でした。

13皿食べたといいます。

おなかもお財布も大満足の“おすしキャンペーン”。

そして、スシローでも110円で特ネタ中とろや濃厚うに包みが食べられるキャンペーンを25日まで開催しています。