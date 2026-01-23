物価高騰なのにマグロが100円「びっくり」…回転寿司チェーンで大満足の“超お得”キャンペーン
物価高が家計に直撃する中、今、お得にすしを食べられるキャンペーンが相次いで行われています。
「イット！」が向かったのは回転すしチェーン、くら寿司。
23日から全店舗で“大切り100円祭り”が始まりました。
このキャンペーンの目玉は、本マグロと肩を並べる高級魚、みなみまぐろの赤身。
通常よりも大きくカットして提供しています。
こちらの60代の男性はマグロなどの値引きされたすし9皿を完食。
満腹になったか尋ねると「まだ食べられますよ。でも…やばいからやめておきます。体重を量っていて、女房にチェックされるからやばい…昼間に食べてるのはバレちゃう」と話していました。
物価高にうれしいおすし100円キャンペーン。
米と魚介類が値上がりする中、23日に総務省が発表した2025年12月の消費者物価指数によると、外食のすしが前の年と比べ7.7％上昇しています。
一方、回転すしチェーン、はま寿司で行われているのは“大とろ100円と特選ねた祭り”。
脂が乗ったとろけるような味わいが楽しめる数量限定の大とろ。
それが税抜き100円で食べられるとあって、訪れた客が次々と注文していました。
大トロ5皿を完食：
なかなか食べられない、大トロなんて。スーパーで買ったらうん千円する。
取材中、大とろ完食の最高記録をたたき出したのは何と70代の男性でした。
13皿食べたといいます。
おなかもお財布も大満足の“おすしキャンペーン”。
そして、スシローでも110円で特ネタ中とろや濃厚うに包みが食べられるキャンペーンを25日まで開催しています。