¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£²£³Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£½°±¡Áª¡Ê£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÇÈæÎãÂåÉ½»Í¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë½ÅÊ£Î©¸õÊä¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë³«¤¤¤¿ÁíÌ³²ñ¤Ç¡¢Íè½µ¤ËÇ÷¤Ã¤¿½°±¡Áª¤Î¸øÇ§Í½Äê¸õÊä¼Ô¤ò¾®Áªµó¶è¤Ç¹ç·×£±£°£²¿Í¡¢ÈæÎã£±¿Í¤Î¥È¡¼¥¿¥ë£±£°£³¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÄ´À°Ãæ¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢Íè½µ¤Î·îÍËÆü¡Ê£²£¶Æü¡Ë¤Þ¤ÇÃÙ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¿ôÌ¾¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï£±£°£³Ì¾¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«£±£°£°Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ´°÷¡¢Áªµó¶è¤ÈÈæÎã¤Î½ÅÊ£Î©¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â»ä¼«¿È¤Ï¡¢ÈæÎã¤ò¼Âà¤·¤Æ¾®Áªµó¡Ê¶è¡Ë°ìËÜ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤ï¤¬ÅÞ¤ÎÂ¸Ë´¤ò¤«¤±¤¿ÀµÇ°¾ì¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤ò¼¨¤¹°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢»ä¼«¿È¤ÏÈæÎã¤Ï¼Âà¤·¤ÆÁªµó¶è°ìËÜ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½°±¡¹áÀî£²¶è¤Ç£¶²ó¤ÎÅöÁª¤·¤Æ¤¤¿¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇÈæÎãÂåÉ½¤È¤Î½ÅÊ£Î©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤ÎÁªµó¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ£·´üÌÜ¤ÎÁªµó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸·¤·¤¤Áªµó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ê¹áÀî¡Ë£²¶è¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢£³¶è¤Ë¤â¡Ê¸õÊä¼Ô¤ò¡Ë¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¸©Ï¢¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¶ÌÌÚ»öÌ³½ê¤â¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Ê¬»¶¤·¤ÆÀï¤ï¤¶¤ëÆÀ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦Áªµó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ÌÌÚ»á¤ÏÅÞ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁªµó¶è¤ËÍÊÎ©¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Î±þ±ç¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤ÎÁªµóÀï¤Ï£±²ó¤À¤±¤ÎÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÃÏ¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸å±ç²ñ¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«ÅöÁª¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÈæÎã¤ò³°¤·¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÇØ¿å¤Î¿Ø¤Ç¤Î¤¾¤àÁªµó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢ÅÞ¤â¡¢¤³¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ì¤Ð¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê¤Ò¤é¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ÌÌÚ»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£