¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç£Ô£é£ë£Ô£ï£ë£å£ò¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀ¾Â¼À¿»Ê»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ò¹¹¿·¡££²£²Æü¤Ë£¸£¶ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾´ý¤Î²ÃÆ£°ìÆó»°¶åÃÊ¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¶à¤ó¤Ç¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°¥Åé¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¤È¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤Î¡Ø¥¤¥â¥È¤Î£×£é£Æ£é¡Ù¤Î£²£°£±£¹Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó£Ã£Í¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤Î²Î¤ò²Î¾§¤¹¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ç¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·ËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤È¤³¤í¡Ä¡£
¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¤¬¸ÞÌÚ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤É¤¦¤â¡£¤¢¤¢¡¢¤É¤¦¤â¤Ã¡£¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ËÍ¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¡Ê°ìÈ¯¤É¤ê¤·¤¿±ÇÁü¤ò¡Ë£Ã£Í¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
à¤Ò¤Õ¤ß¤óá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¾´ý¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö£³£¶´ü¤â£Áµé¤Î´ý»Î¤òÌ³¤á¤¿»ýµ×ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÆÃ¤Ë½ªÈ×¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤ÎÆÉ¤ß¤Î±Ô¤µ¤äÀµ³Î¤µ¤ÏÅÁÀâµé¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¤ÏËÍ¤é¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Êý¡£³Ú¤·¤¤¾Ð´é¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤±¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Â¤é¤«¤Ë¤ªÌ²¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£