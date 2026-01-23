Myuk、2ndアルバム『Celeste』収録曲内容＆楽曲トレイラー映像が解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

新曲「雪唄 - yukiuta」がInstagramリール総再生回数3,000万回を突破し、各種サブスクサービスのランキングにチャートインするなど、注目集めるシンガーMyuk（読み：ミューク）。

メジャーデビュー5周年の26年2月4日に発売される、2nd アルバム『Celeste（読み：セレステ）』の収録曲＆各楽曲のプロデューサーリストが解禁された。先行配信中の「雪唄 - yukiuta」など新曲4曲を含めた、計9曲がラインナップ。合わせて、全曲が視聴できるトレイラー映像も公開。楽曲の一部が視聴できるため、是非チェックしてほしい。

合わせて、アルバムを引っ提げての3月開催予定のキャリア最大規模のライブツアー「Myuk Anniversary Concert Tour 2026」も開催予定。初日は3月21日（土）名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日（日）大阪 なんばHatch、ラストは3月29日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)にて実施予定。チケット受付中のため、こちらもあわせてチェックして欲しい。

5周年を目前に控えたMyuk、今後の動きに是非注目して欲しい。

●リリース情報

2nd アルバム

『Celeste』

2月4日CD＆デジタルリリース

サブスク予約リンク

https://myuk.lnk.to/EMibEA

CD予約リンク

https://myuk.lnk.to/Rkd5Ui

【通常盤（CD only）】



価格：￥3,500 (税込)

デジパック初回仕様

【完全生産限定盤（CD+BD）】



価格：￥7,000 (税込)

三方背デジパック仕様

＜収録曲＞

M1. 雪唄 - yukiuta（Prod by Myuk）※新曲

M2. まるまる（Prod by 大橋ちっぽけ）※新曲

M3. Sakura（Prod by 山口寛雄）

M4. BlackSheep（Prod by Guiano）

M5. マリー（Prod by Guiano）

M6. じゅもんを唱える（Prod by センチミリメンタル）※新曲

M7. 花はかぐや（Prod by ナツノセ）

M8. グライド（Prod by knoak）

M9. Celeste（Prod by Suiet）※新曲

＜BD＞

「Myuk Live Tour 2025 Message from “Marie”」

2025.6.7（Sat）@東京 Shibuya WWW X ライブ映像

＜Myuk 2nd アルバム『Celeste』コンセプトメッセージ＞

心に空っぽを感じることがあった。

「この手には何にも無い、何者にもなれない」

そんな無力さ。

この5年、歌を通して出逢えた色がそんな空っぽに意味を与えてくれた。

茜、群青、黄金色、漆黒、

四季折々の美しさ。

自分の空っぽを知れたから自分だけの空色を描ける。

それは0であり、無限であるということ。

空っぽも、きっとそう悪くはない。

悲しみも喜びも、音の中で頷き合えますように。

あなたと紡いできたMyukの５年間を詰め込みました。

虚っぽな空色 「Celeste」

あなたのそばにありますように。

●ライブ情報

Myuk Anniversary Concert Tour 2026

ローソンチケット

https://l-tike.com/myuk/

e+

https://eplus.jp/myuk/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/myuk/

愛知

2026年3月21日(Sat)

DIAMOND HALL

OPEN 17:30｜START 18:00

全席指定 \5,500-（税込/ドリンク代別)

INFO：JAILHOUSE TEL 052-936-6041

大阪

2026年3月22日(Sun)

なんばHatch

OPEN 17:00｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)

INFO：SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326

東京

2026年3月29日(Sun)

Zepp DiverCity (TOKYO)

OPEN 16:45｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)

INFO：HOT STUFF PROMOTION TEL 050-5211-6077

MyukオフィシャルFC ”Secret Hz”

Myukの最新情報やオフショット、ここでしか見られないスペシャルコンテンツをお届け

https://yodel-app.com/myuk/

登録はこちらから

https://bit.ly/43XGTxG

