所ジョージ、“戦車”の扉を修理 衝撃の器用さに反響「細かい作業から大きな作業まで凄いです」「サンドカラーなのもカッコイイ」
タレントでシンガー・ソングライターの所ジョージ（70）が、23日までに自身のYouTubeチャンネル「所さんの97チャンネル」を更新。“戦車”のドアを修理した。
【写真】所ジョージが“宝石”と称賛した愛車
この日の投稿では、ラジコン戦車の製作途中の様子をみせながら、「『M113』を作り出したんでね…今やってるんですけど、ここ（リア）の扉の立て付けが悪くて、きっちりしまんなかったんで…」といい、ヒンジ側の扉を削って立て付けを直したと報告。
さらに「せっかくこれ（ドアノブ）が動くんだから、（ドアノブを下げたときに）ふたができるように、向こう側に棒を付けます」とより“快適”になるようにカスタムを宣言。プラモデルの“バリ”に穴を開け、細い棒を切り出し、それを扉の向こう側に取り付けると伝えた。その後、切り出した細かすぎるパーツをみせつつ、見事に取りつけ。ドアノブを下げると、見事にロックがかかった。
この動画に「細かい作業から大きな作業まで凄いです」「その仕様書には驚きでした」などの声が上がったほか、カスタムについても「デザート塗装のウェザリング良いです」「サンドカラーなのもカッコイイですなー」などの声が上がっている。
