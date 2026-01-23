齊藤京子、映画の劇中アイドルグループでも人狼にハマる「撮影以外の時間はずっとやっていた」
俳優の齊藤京子が23日、都内で行われた映画『恋愛裁判』初日舞台あいさつに登壇。公開初日を迎えた思いを語った。
【写真】赤い衣装を着て映画の魅力を語る齊藤京子
第78回カンヌ国際映画祭カンヌ・プレミア部門をはじめ、韓国・釜山、中国・平遥（ピンヤオ）など10以上の映画祭に正式出品している本作は、「元アイドルの女性に賠償命令」が言い渡された実際の裁判に着想を得て、日本独自のアイドル文化と暗黙の「恋愛禁止ルール」に鋭く切り込んだ作品。監督は深田晃司氏が務め、自ら企画・脚本（共同）も手がけている。
主演を務めた齊藤は、アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のセンター・山岡真衣を演じる。自身もアイドルグループ・日向坂46の元メンバーで、センターを務めた経験を持つ齊藤が、「恋愛禁止ルール」を破ったことで裁判にかけられる元アイドル役を熱演した。
いよいよ公開日を迎え、齊藤は「公開初日を迎えて本当にうれしくて。ようやく皆さんに観てもらえるんだなと思うと胸がいっぱいです」とあいさつ。
撮影でのエピソードを問われると齊藤は「『ハッピー☆ファンファーレ』のメンバーがびっくりするくらい仲良くなって！」とにっこり。日向坂46でも人狼ゲームにハマっていた齊藤だが、ハッピー☆ファンファーレ内でも「当時は撮影以外の時間はずっと人狼ゲームをしていて（笑）」といい、「撮影から久しぶりに会って、最初に出てくる言葉が“人狼ゲーム”だったり…」と明かしていた。
最後には「“アイドルの恋愛禁止”をテーマとしていると聞くと、衝撃的だと思うんですけど、それだけじゃなくて、自分らしさとか自分の意見を持っていいんだなと思える作品になっていると思います。ぜひ何度でも見ていただけるとうれしいです」とアピールした。
舞台あいさつには、齊藤のほか倉悠貴、仲村悠菜（私立恵比寿中学）、小川未祐、唐田えりか、津田健次郎、深田晃司監督も登壇した。
【写真】赤い衣装を着て映画の魅力を語る齊藤京子
第78回カンヌ国際映画祭カンヌ・プレミア部門をはじめ、韓国・釜山、中国・平遥（ピンヤオ）など10以上の映画祭に正式出品している本作は、「元アイドルの女性に賠償命令」が言い渡された実際の裁判に着想を得て、日本独自のアイドル文化と暗黙の「恋愛禁止ルール」に鋭く切り込んだ作品。監督は深田晃司氏が務め、自ら企画・脚本（共同）も手がけている。
いよいよ公開日を迎え、齊藤は「公開初日を迎えて本当にうれしくて。ようやく皆さんに観てもらえるんだなと思うと胸がいっぱいです」とあいさつ。
撮影でのエピソードを問われると齊藤は「『ハッピー☆ファンファーレ』のメンバーがびっくりするくらい仲良くなって！」とにっこり。日向坂46でも人狼ゲームにハマっていた齊藤だが、ハッピー☆ファンファーレ内でも「当時は撮影以外の時間はずっと人狼ゲームをしていて（笑）」といい、「撮影から久しぶりに会って、最初に出てくる言葉が“人狼ゲーム”だったり…」と明かしていた。
最後には「“アイドルの恋愛禁止”をテーマとしていると聞くと、衝撃的だと思うんですけど、それだけじゃなくて、自分らしさとか自分の意見を持っていいんだなと思える作品になっていると思います。ぜひ何度でも見ていただけるとうれしいです」とアピールした。
舞台あいさつには、齊藤のほか倉悠貴、仲村悠菜（私立恵比寿中学）、小川未祐、唐田えりか、津田健次郎、深田晃司監督も登壇した。