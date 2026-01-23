将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第2局が京都市の「伏見稲荷大社」で24日から始まるのを前にした23日、両対局者が市内で行われた前夜祭に出席。この日は伏見稲荷大社を参拝したことを明かし、それぞれ感じたことを述べた。

両対局者は対局場検分の前に伏見稲荷大社を参拝し、名物の「おもかる石」に挑戦した。持ち上げた時に感じる重さで、願い事がかなうかどうかを図るもの。藤井は「想像以上に重かった。まだまだ願いがかなうのは遠くて、一歩ずつ取り組まないといけないな、と思いました」と話す。永瀬は「私も重いと感じましたが、努力は大好き。前向きに頑張りたい」と語った。

2年連続のカードで行われる伏見稲荷大社での対局。永瀬は今局の目標として、「昨年食べられなかったいなり寿司を食べることが目標。エネルギーをいただきたい」と笑う。藤井は「第1局は苦しい時間の長い将棋だった。熱戦にしていきたい」と意気込んだ。

第1局では永瀬が2筋から「継ぎ歩」で攻撃の糸口を切り開き、藤井も攻め合いを決断。互いに譲らぬ終盤の駆け引きを見せる大熱戦を繰り広げ、最後は永瀬が競り勝った。今局は永瀬の2連勝か、藤井がやり返すのか。注目の対局はあす24日午前9時から指される。