今回の衆院選は、「なぜ今、総選挙なのか」という疑問に説得力のある説明がないまま事実上、火ぶたが切って落とされた。

どうしても、自民党が衆院で単独過半数を得るまで選挙をやり直せばいいという「選挙至上主義」の発想があったと思いたくもなる。

高市早苗首相自身が強調していたように「高市早苗が総理大臣でいいかどうか」を最大の争点とするには、厳冬の選挙も、抜き打ちも、矛盾ばかりだ。

それでも、総選挙に突入する以上、有権者にとっては見るべきこと、考えるべきことはたくさんある。

消費税減税をどう考える？

例えば、チームみらいを除く主要政党がこぞって掲げる消費税の減税だ。

消費税減税をするための法律改正やシステム改修を考えると、中道改革連合の唱える今年秋からの実施というのも、かなり窮屈なスケジュールだろう。生活の苦しさを解消するというのなら、急がば回れで、行き過ぎた円安を是正し、６０歳以上を含めた全世代で賃金を上げる方が有効かもしれない。

ほとんどの政党が消費税を下げると言い出したことで、「日本は大丈夫なのか」という懸念からの「日本売り」も進行している。

あのドナルド・トランプ米大統領でも、議会や国際社会の声は聞かないのに、マーケットの不興を買うと政策を抑制する。マーケットの声にも耳を澄まして、この政策で本当に日本社会はやっていけるのかということを判断するのは、一つのやり方だ。

少なくとも、物価高といいながら、外国からみれば依然として「安い日本」のままであり、この状況を打破する処方箋についての各党の考えに目をこらす必要がある。

格差の是正はどうする？

日本が欧米のような分断社会に陥らないようにするためには、格差を縮めることが欠かせない。格差への不満のはけ口が既存政党に向かい、外国人排斥の素地になるプロセスは、欧米の例から教訓として学びとるべきだろう。

歴史上、広がりきった格差を解消できたのは戦争、革命、政府の崩壊、疫病の４つしかなかったとも言われる。その中で、欧米で既に導入され、試行錯誤が続いている給付付き税額控除は、５つめの方法になるかもしれない。

興味深いことに、２５年の参院選の前後から、与野党を問わず多くの党が、呼び名こそ違っても、給付付き税額控除の導入へと傾いている今は、この仕組みを早く実現できるチャンスだ。

各党が唱えているという意味では争点になりにくい面はあり、選挙はどうしても違いを競うことになるが、共通項を探る論争があってもいい。制度設計の細部をめぐって論争をすることで、より有効な制度を早く作るため、他党の知恵を借りるということが総選挙後に期待できる。

人気取りの政策ばかり前面に出すよりもよほど建設的で、「選挙で勝てば何をしてもいい」という発想ではなく、「選挙を通じてよりよい政策を探っていく」のなら、１年半弱で３回目となる異様な頻度の国政選挙も、意義があったと振り返ることができるかもしれない。

「政治とカネ」ケリはついたのか

「政治とカネ」の問題については、自民党がきちんとケリをつけたという受け止め方を、有権者の多くはまだしていない。

２４年総選挙の際は、当時の石破首相の判断で政治資金収支報告書に不記載のあった議員の重複立候補を認めなかった。それでも当選してきた議員に関しては、不記載問題に対して選挙区の有権者から許されたと考えることは可能だろう。一方で、前回総選挙で小選挙区の有権者から「ノー」を出された不記載議員まで、今回、重複立候補を認めていいのかどうかといえば、疑問が残る。

かりに小選挙区で再び敗れた場合、比例代表で復活当選しても、「政治とカネ」の問題を抱えたままだという評判がいつまでも続くことになりかねない。

こうした点も、１票を投じる際の判断材料になるかもしれない。

候補者を信用して未来を託せるか

各党とも、あまたの政策を公約として掲げている。

その中で、例えば経済政策は支持できても、議員定数削減はナンセンスだと思う有権者にとっては、全ての政策に納得して投票することができないという場面も出てくるだろう。

これは選挙の宿命だ。

その場合、候補者が信用できるかどうか、未来を託せる人がどうかを見極めることが、投票先を判断する方法になる。そのコツは、バラ色の未来を根拠も示さずに唱えてはいないか、負担増をはじめ国民には不人気な政策になると口をつぐんでいないかどうか、目先のことばかり訴えて結果が出るまで時間がかかる政策を先送りしていないかに注目することだ。

内政だけでなく、例えばトランプ大統領が終身のトップに就くという「平和評議会」への参加の呼びかけに日本としてどう対応するかといった国際的な問題への姿勢を見ていくことで、候補者、政党が今の国際情勢をどれだけ深く考えているか、思考停止に陥った紋切り型の言葉を繰り返していないかが分かってくる。

１６日間をめいっぱい使って見極めを

ＳＮＳで飛び交う映像や言葉だけではなく、実際に候補者の姿や話を見ることが役に立つ。雪の中の選挙になる地方も多いだろうから、大変な作業かもしれない。それでも、自分たちの１票には力があるのだと信じて、政党や候補者を見定めなければ、日本の未来は開けてこない。

現在は期日前投票の仕組みが充実していて、投開票日の前に投票者総数の４割程度が投票を済ませることが当たり前のようになってきた。後から気持ちが変わっても、取り返しはつかない。

今回は衆院解散から投開票日まで史上最短の１６日間しか、候補者や政党を見極める時間はない。ＳＮＳに幻惑された一瞬の勢いで投票し、後悔しないためにも、せめて、この時間をめいっぱい使うことが大切ではないかと思う。(編集委員・伊藤俊行)