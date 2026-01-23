衆院の解散を受けて、政府は２３日、２０２６年度当初予算案の国会提出を見送った。

今年度内の成立は事実上困難となり、４月からの大型連休前後にずれ込む可能性が出てきた。解散に伴い、衆院議員定数削減法案など継続審議となっていた法案は廃案になった。

当初予算案は１月召集の通常国会の冒頭で提出されるのが通例だが、今回は国会冒頭の解散だったため、提出されなかった。衆院選後の特別国会で審議されることになる。憲法の規定で特別国会は衆院選後３０日以内に開く必要があり、今回は２月中旬の召集になる見通しだ。

また、当初予算案は衆参両院での審議に２か月程度かかる例が多く、過去のスケジュールを踏襲すれば成立は大型連休前後が見込まれる。このため、政府は新年度から必要になる最低限の経費を計上した暫定予算案を３月に提出し、年度内成立を図る考えだ。衆院解散後の臨時閣議で、「必要に応じて暫定予算を編成するなど国政への影響が生じないようにする」との方針を決めた。編成されれば１５年以来となる。

一方、衆院が解散されたことで、昨年の臨時国会で継続審議とされた法案は廃案となった。与党が提出した衆院議員定数削減法案や、企業・団体献金の見直しを巡る与野党の３法案などだ。与党はそれぞれ衆院選公約で、１割削減を目標にした法案の成立を掲げており、特別国会に定数削減法案を再び提出する構えだ。