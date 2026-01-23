B2静岡に新戦力がダブル加入… U15の193センチビッグマン松田颯と、神奈川大の司令塔・今野海輝を獲得

1月23日、B2西地区のベルテックス静岡は、U15所属の松田颯をユース育成特別枠として登録し、神奈川大学の今野海輝と特別指定選手契約を締結したことを発表した。

地元・静岡市出身で現在中学3年生の松田は、193センチ82キロのパワーフォワード。走力を兼ね備えたビッグマンとして、JBAナショナル育成センターキャンプやBリーグのU16エリートキャンプにも選出されるなど、全国屈指の将来有望株だ。1月24日の熊本ヴォルターズ戦からエントリーが可能となる。

一方、特別指定選手として加入する今野は、176センチ75キロのポイントガード。高い機動力とゲームメイク能力が持ち味で、Bリーグドラフト2026の志望選手リストにも公示されている。クラブは、ドラフト指名された場合、本人の将来を最大限尊重する意向としている。

今野はクラブを通じて「幼い頃からの目標だったプロというキャリアを、ゆかりのある静岡で始められることを嬉しく思います。後半戦、Passion全開で頑張ります」と意気込みを語った。

地元が生んだ超新星・松田と、ドラフト候補として注目を集める今野。タイプの異なる2人の若き才能の加入は、プレーオフ進出、そしてB1昇格を目指す静岡にとって大きな刺激となりそうだ。

【動画】1月4日 ベルテックス静岡vs鹿児島レブナイズ ハイライト