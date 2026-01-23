カプコンは、自社が運営するアミューズメント施設において「ホロライブ」の5期生所属VTuber「雪花ラミィ」「桃鈴ねね」「獅白ぼたん」「尾丸ポルカ」とのコラボレーション「ホロライブとオトモ」を行うことを発表した。

【画像】プライズ景品や等身大パネル設置情報などキャンペーン情報一覧

今回のコラボレーションでは『モンスターハンターワイルズ』との描き下ろしコラボイラストを使用したプライズ景品、カフェコラボが展開される。

コラボプライズ景品には、4人の描き下ろしイラストを使ったトレーディング缶バッジやアクリルスタンドキーホルダーなどが展開されるほか、500円を連続投入することでもらえるノベルティなども展開される。

プラサカプコン 池袋店では、4人の等身大パネルやラッピングクレーンが配置される。等身大パネルはカプコンの直営各店舗でも設置される。

コラボカフェはカプコンカフェ池袋店・梅田店の2店舗で開催される。現在はメインビジュアルのみ公開されており、コラボメニューやコラボグッズは鋭意制作中だ。開催期間は2月20日～4月9日までの予定である。

（文＝リアルサウンドテック編集部）