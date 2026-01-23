ファントムシータが、新曲「薔薇色の月」を1月30日に配信リリースする。

本楽曲は、なかむらゆめみると森谷優里によるユニット ポチによる書き下ろし。“失うことよりも、傷つくことよりも、「情熱のない未来」を恐れる人のための歌”となっており、平坦な人生を拒み、スリルと愛を選ぶ、強く美しい覚悟を描いた一曲だ。

一曲の中で物語のように次々と表情を変え、ジャジーなセクションからロックンロールを感じさせる印象的なサビ、さらにはワルツの要素を取り入れたパートまでが混在しており、まるでミュージカルを観ているかのように展開が止まらず、聴く者の心を引き込む構成に仕上がっているという。

あわせて、コラージュが施された同曲のジャケット写真も公開された。

【ファントムシータ コメント】

・もな

完璧で煌びやかなサウンド、メンバーの低く深みのある声、そして浮かび上がる情景まで、どこまでも美しい曲です♪その華やかさの裏に隠された人間らしい心情にも思いを馳せながら、ぜひ味わってください。

・美雨

力強くて華やかだけれど、どこか切なくて、いつかのアナタと過ごした大切な思い出が溢れ出してくるような楽曲です。きっと何度も聴きたくなると思います。

・凛花

とても華やかで思わず踊り出したくなる楽曲です。芯のある強さを感じる歌詞で自分までも強くなれそうな気がします。ぜひたくさん聞いてね。

・百花

ショータイムのような華やかさやどこか哀愁漂う曲調、移り変わる展開が魅力的な楽曲だと思います。是非存分にお楽しみください。

（文＝リアルサウンド編集部）