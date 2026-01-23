ミラノ・コルティナ五輪 台湾から10人出場 運動部長が選手にエール
（台北中央社）ミラノ・コルティナ五輪が来月6日に開幕するのを前に、台湾代表団への団旗授与式が22日、台北市の運動部（スポーツ省）庁舎で開かれた。今大会には台湾から選手10人が3競技7種目に出場する。李洋（りよう）運動部長（スポーツ相）は「厳しい練習で培った経験を生かし、自分の最高の一面を発揮してほしい」と選手にエールを送った。
台湾からは、フィギュアスケート男子の李宇翔、スピードスケート女子の陳映竹、アルペンスキー女子の李玟儀、同男子の張天将、クロスカントリー女子の余睿、同男子の李杰翰、ボブスレー女子1人乗り、2人乗りの林欣蓉、同2人乗りの梁宥婕、林頌恩、スケルトン男子の彭林煒の10人が出場権を獲得した。前回2022年の北京冬季五輪の4人を大きく上回った。ボブスレー女子での出場権獲得は史上初。
李氏はあいさつで、台湾は亜熱帯国家に属し、環境や資源が限られている中で、冬季スポーツに身を投じる選手は厳しい道のりを歩んでいると言及。選手一人一人の名前を呼び、安全第一で、冬季五輪の舞台を楽しんでほしいと励ました。
台湾は冬季五輪でメダルを獲得したことがない。中華オリンピック委員会の蔡家福主席は、今回の冬季五輪は昨年9月の運動部発足以来、台湾が代表団を結成して参加する最初の冬季総合国際大会だとし、とりわけ意義が大きいと説明した。
（陳容琛／編集：名切千絵）
